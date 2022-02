Smart Letterbox: la cassetta della posta digitale

Ha preso il via a Napoli la nuova fase di installazione delle Smart Letterbox, con Poste Italiane che afferma di voler arrivare a portarne circa 800 entro l’anno in tutto il territorio nazionale. Si tratta di quella che potremmo definire la cassetta delle poste in versione 2.0, digitale e connessa alla Internet of Things.

La cassetta della posta diventa smart e digitale

Le prime sono state avvistate nel 2021, ora si prosegue con la distribuzione. Il colore non cambia, rosso come da tradizione, ma ora è integrata la componentistica necessaria per rilevare la presenza di lettere all’interno. Con queste parole Gennaro Di Domenico (Responsabile Produzione PCL Napoli di Poste Italiane) spiega in che modo l’impiego della tecnologia potrà tornare utile per ottimizzare il lavoro del personale addetto alla raccolta della corrispondenza.

In questo modo, il giro di raccolta della corrispondenza che si fa quotidianamente sul territorio, può essere ragionevolmente efficientato intervenendo solo nei punti dove è effettivamente presente posta all’interno.

Smart Letterbox, la nuova cassetta digitale di Poste Italiane (fonte: TG Poste)

Le Smart Letterbox sono dotate di un display e-ink (come quello degli eBook reader) protetto da un vetro blindato e resistente alle intemperie, su cui sarà possibile far comparire informazioni di pubblica utilità. Integrano inoltre sensori in grado di rilevare e trasmettere dati ambientali, come visibile nell’immagine qui sotto. Il tutto con consumi ridotti al minimo indispensabile: la batteria ha durata pari a un anno.

I dati ambientali rilevati e trasmessi dalla Smart Letterbox di Poste Italiane (fonte: TG Poste)

In tutta Italia, le cassette postali classiche distribuite sul territorio sono circa 40.000. Di queste, 600 sono presenti a Roma Città. L’installazione delle Smart Letterbox è un’ennesima testimonianza del percorso di digitalizzazione intrapreso da Poste Italiane.