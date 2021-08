Smart plug Meross: intelligenza a prezzo DIMEZZATO

Le prese intelligenti sono uno strumento in grado di cambiare il tessuto nervoso della tua abitazione. Sebbene un elettrodomestico o qualunque altro strumento non sia necessariamente “smart”, infatti, basta una presa intelligente per consentire un facile controllo da remoto con semplici comandi. Un esempio: “Alexa, spegni la lampada“. Oppure: “Ok Google, accendi l'albero di Natale“. Ora che hai capito a cosa possano servire le prese intelligenti non devi far altro che immaginare i mille usi con cui potresti arricchire la tua abitazione, il tuo ufficio, il tuo garage o il tuo giardino.

L'intelligenza a metà prezzo è un grande affare

L'offerta disponibile oggi su Amazon è del tutto imperdibile perché porta il prezzo delle prese smart ad un prezzo folle: -53%, da 52,99 a 24,95 euro. Un click e ti porti a casa un bundle con quattro “smart plug” dotate di protezione da sovraccarico.

Il controllo remoto avviene tramite l'app Meross e la relativa integrazione con i più comuni assistenti vocali. L'app consente anche la creazione di cicli di accensione pre-programmati (ad esempio fissando un appuntamento quotidiano sia per l'accensione che per lo spegnimento) e la creazione di scenari specifici anche grazie all'integrazione con SmartThings e IFTTT.

Le prese (16A 3680W) sono l'elemento intelligente del sistema, gli attivatori in grado di obbedire alle tue routine o di eseguire i comandi che vorrai impartire anche da remoto. Con appena 24,95 euro puoi averne quattro, disseminando elementi intelligenti in tutta la casa. Risparmio, comodità, utilità? Qualunque sia il motivo, la risposta arriva sempre dagli elementi intelligenti con cui si ha la fortuna di poter avere a che fare.