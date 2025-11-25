 Smart POS Easy a zero commissioni: incassi il 100% con un solo canone mensile
Con Smart POS Easy potrai accettare pagamenti elettronici senza commissioni e pagando soltanto un canone mensile.
Business
Con Smart POS Easy potrai accettare pagamenti elettronici senza commissioni e pagando soltanto un canone mensile.

Con Smart POS Easy puoi avere la tua soluzione a zero commissioni per accettare pagamenti elettronici per la tua piccola impresa o la tua attività professionale con la massima semplicità. Pagherai soltanto un canone mensile trasparente e senza costi nascosti, così saprai esattamente quanto spendi e incassi il 100% della somma.

Attiva Smart POS Easy senza commissioni

Con l’attivazione dell’offerta riceverai un dispositivo POS dotato di connessione 4G e WiFi con SIM inclusa: così potrai utilizzarlo anche in mobilità o senza dipendere da una rete wireless con la migliore copertura disponibile nella tua zona. Il traffico dati è già compreso nel prezzo quindi non dovrai pagare nemmeno quello.

Gli accrediti delle somme ricevute vengono effettuati direttamente sul tuo conto corrente italiano, tramite bonifico bancario, entro il giorno lavorativo successivo all’incasso, senza la necessità di aprire un conto dedicato.

Il dispositivo ha un design moderno ed elegante, facile da usare, basato su sistema operativo Android e che integra funzioni come la stampa dello scontrino. La tariffa è, come detto, senza sorprese. L’offerta prevede 17 euro + IVA al mese se incassi fino a 10.000 euro all’anno oppure 22 euro + IVA al mese se incassi fino a 30.000 euro all’anno. L’attivazione richiede soltanto l’imposta di bollo di 16 euro.

Quello che serve per la tua attività o piccola impresa: attiva Smart POS Easy adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 nov 2025

Giovanni Ferlazzo
25 nov 2025
