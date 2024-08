Smart ring da soli 19€: l'offerta Amazon da indossare al dito

L’interesse nei confronti degli smart ring è in forte crescita, complice il recente annuncio ufficiale del modello top di gamma progettato da Samsung. Forse non lo sai, ma ce ne sono già diversi sul mercato: oggi ti segnaliamo l’offerta su Amazon che ne propone uno a partire dal prezzo stracciato di soli 19 euro.

L’offerta di Amazon sullo smart ring

È dotato della connettività Bluetooth per mettersi in comunicazione con lo smartphone ed è in grado di rilevare diversi parametri biometrici come la frequenza cardiaca e la temperatura corporea, così da mantenere la salute sotto controllo. Si occupa inoltre dell’analisi del sonno, per valutarne la qualità ed eventualmente correggere il proprio stile di vita, in modo da concedersi un riposo migliore. Svolge inoltre il ruolo di contapassi, fornendo così una funzionalità importante nell’ambito dell’attività fisica. Insomma, un anello intelligente che include molte caratteristiche interessanti dedicate al benessere. Trovi tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

L’autonomia è elevata e il cavo per la ricarica della batteria interna è incluso nella confezione. A partire dal prezzo di soli euro, lo smart ring è in vendita in diverse taglie. Per capire qual è adatta al proprio dito, seguire le istruzioni riportate nella scheda del prodotto. Eccole.

