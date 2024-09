Smart ring a soli 55€: ti basta un click sul coupon

Attiva il coupon sconto e allunga le mani sullo smart ring di DEKELIFE: oggi può essere tuo al prezzo di soli 55 euro. A vederlo può sembrare un accessorio da indossare come tanti altri, dallo stile elegante e minimalista, ma al suo interno nasconde un cuore hi-tech. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta: se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne ora.

Entra nell’era degli smart ring con questa offerta

Tra le funzionalità integrate ci sono quelle per il monitoraggio della frequenza cardiaca eseguita 24/7 senza soluzione di continuità, del livello di saturazione di ossigeno nel sangue, la valutazione della qualità del sonno e il tracking dell’attività fisica con più di 100 allenamenti diversi supportati. Ancora, è resistente all’acqua grazie alla certificazione IP68 e l’autonomia della batteria interna è di lunga durata. Le informazioni raccolte sono sincronizzate con un’applicazione su smartphone, in modalità wireless e nel pieno rispetto della privacy. Fai un salto sulla pagina dell’e-commerce dedicata al dispositivo per conoscere tutte le altre caratteristiche dell’anello intelligente e per trovare la taglia giusta per te, ci sono le istruzioni da seguire per prendere le misure.

Racchiuso in soli 4,7 grammi di peso, lo smart ring di DEKELIFE al prezzo finale di soli 55 euro è un vero affare. Come già scritto, devi solo attivare il coupon per sbloccare lo sconto del 20% e acquistarlo con un forte risparmio.

La disponibilità è immediata e puoi contare sull’affidabilità di Amazon per quanto riguarda la spedizione. Inoltre, con la consegna gratuita, se lo ordini subito, entro domani arriverà direttamente a casa tua.