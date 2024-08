Solo 39€ per questo smart ring elegante e multifunzionale

Al prezzo finale di soli 39 euro (invece di 69 euro come da listino), questo smart ring è l’affare migliore di oggi per una categoria di prodotto che sta attirando sempre più attenzioni, soprattutto dopo la presentazione del Samsung Galaxy Ring, che però non arriverà in Italia. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon -30% su Amazon.

Lo smart ring che fa tutto è in sconto su Amazon

Realizzato da Mingtawn, può contare sulla certificazione IP68 per l’impermeabilità e su funzionalità avanzate, come quelle dedicate al monitoraggio del sonno e dell’attività fisica. Ogni operazione è gestita dal chip Dialog progettato appositamente per questa tipologia di dispositivi indossabili. Misura anche la temperatura corporea, la frequenza del battito cardiaco e il livello di ossigenazione del sangue. Lo puoi anche utilizzare come telecomando per controllare la fotocamera da remoto, sfruttando la connettività Bluetooth integrata. È compatibile con Android e iOS, così da poter trasferire le informazioni, sincronizzandole con un’app in modalità wireless. Per saperne di più, dai uno sguardo alla scheda completa.

L’autonomia può arrivare fino a 5 giorni con una sola ricarica. Devi solo scegliere la taglia giusta tra 8, 9 e 10 (trovi le istruzioni sull’e-commerce) e attivare il coupon, per acquistare lo smart ring al prezzo finale di 39 euro. Puoi anche decidere fra tre colorazioni quella che preferisci, la spesa non cambia: Nero, Oro rosa e Oro e argento.

La disponibilità è immediata e, se effettui subito l’ordine, arriverà direttamente a casa tua con la consegna gratuita e la spedizione gestita dalla rete logistica di Amazon, per un’affidabilità senza compromessi nel trasporto. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo avrai tempo 14 giorni dal ricevimento.