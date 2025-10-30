Smart Split di TikTok, l'AI che trasforma i video lunghi in clip brevi

Durante il Creator Summit negli Stati Uniti, TikTok ha annunciato tre golose novità per i creator. Il protagonista principale è Smart Split, uno strumento di editing basato sull’intelligenza artificiale che converte automaticamente i video lunghi in clip più brevi.

TikTok usa l’AI per trasformare i video lunghi in clip virali più brevi

Funziona con i video di durata superiore a un minuto, ma TikTok suggerisce che è particolarmente utile per lunghe registrazioni di podcast o per quelle riprese infinite catturate da una videocamera indossabile durante un’intera giornata. Basta selezionare le parti del video che si vogliono trasformare in clip più brevi, e Smart Split fa il resto. Sceglie la lunghezza, genera i sottotitoli e, dettaglio non banale, riformatta tutto in verticale per gli smartphone.

Smart Split è disponibile a livello globale attraverso TikTok Studio Web, la piattaforma di gestione che TikTok ha costruito per dare ai creator strumenti più sofisticati rispetto alla semplice app mobile. In pratica, l’algoritmo analizza il contenuto, identifica le sezioni più interessanti o rilevanti, e sforna una serie di clip pronte da pubblicare.

Bisogna vedere però quanto è brava l’AI a capire cosa rende un video interessante, se saprà cogliere le sfumature dell’umorismo, i momenti di tensione narrativa, o i tempi comici. TikTok non fornisce dettagli tecnici su come Smart Split prende queste decisioni.

Ma la formattazione verticale automatica è un lampo di genio. Molti contenuti vengono ancora girati in orizzontale, come i podcast, i vlog o le riprese di eventi, e convertirli in formato verticale manualmente richiede tempo e competenze. Se Smart Split riesce a fare questo passaggio in modo credibile potrebbe davvero far risparmiare ore e ore di lavoro.

AI Outline che scrive e ottimizza i contenuti

AI Outline è il secondo strumento annunciato. Basandosi su un prompt che si fornisce o su un argomento molto ricercato sulla piattaforma, l’intelligenza artificiale genera una bozza completa del video: titoli, hashtag, hook per catturare l’attenzione, e persino idee per la sceneggiatura.

È un assistente per il brainstorming. I creator possono modificare e perfezionare tutto in base al proprio stile, quindi teoricamente mantengono il controllo creativo. Ma se tutti iniziano a usare AI Outline basandosi sugli stessi argomenti di tendenza, i video non finiranno per sembrare tutti uguali?…

AI Outline è disponibile da oggi solo per i creator di TikTok sopra i 18 anni negli Stati Uniti, Canada e mercati selezionati. Un lancio più ampio è previsto nelle prossime settimane, ma per ora è un privilegio riservato a pochi.

Ricompense mensili extra per i creator già affermati

La terza novità riguarda i soldi. I creator che offrono abbonamenti a pagamento con accesso a contenuti esclusivi ricevono attualmente il 70% dei guadagni di TikTok al netto delle commissioni. Non male, ma TikTok ha deciso di alzare la posta. I creator che soddisfano determinati criteri possono ora sbloccare ricompense mensili extra che aumentano la loro quota fino al 90%.

I requisiti? Avere almeno 10.000 follower, 100.000 visualizzazioni nell’ultimo mese, e aver pubblicato almeno tre video riservati agli abbonati nel mese precedente. In altre parole, si deve già avere una base solida e dimostrare che si stanno producendo contenuti esclusivi con costanza. Non è un’offerta per i piccoli creator alle prime armi, è un incentivo per chi ha già raggiunto una certa massa critica e TikTok vuole assicurarsi che restino sulla piattaforma invece di volare verso altri lidi.