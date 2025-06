TikTok: nuove opzioni di personalizzazione del feed

In attesa di conoscere il suo destino negli Stati Uniti, TikTok ha annunciato nuove opzioni di personalizzazione del feed Per te che permettono di trovare contenuti e creator preferiti. L’azienda cinese ha inoltre aggiornato il filtro delle parole chiave che consente di impedire la visualizzazione di determinati video. Ieri sono state bloccate le ricerche per l’hashtag #SkinnyTok .

Gestione argomenti e filtro avanzato

La prima novità riguarda Manage Topics (Gestione argomenti in italiano). L’aggiornamento della funzionalità era stato testato solo negli Stati Uniti e ora è disponibile in tutto il mondo. Gli utenti possono personalizzare il feed Per te indicando quanto spesso vogliono vedere video su determinati argomenti.

La relativa opzione è accessibile nelle preferenze dei contenuti. Attraverso un slider è possibile indicare la frequenza con cui vengono suggeriti 10 argomenti (arti creative, natura, danza, sport, viaggi e altri). Non verranno rimossi gli argomenti già seguiti, ma l’opzione permetterà di modulare la frequenza per i nuovi contenuti.

La seconda novità è Smart Keyword Filters (Filtro avanzato in italiano), ovvero la funzionalità che permette di limitare la visualizzazione dei contenuti indesiderati sfruttando l’intelligenza artificiale. Dopo aver aggiunto una parola chiave o un hashtag, gli utenti vedranno quelli simili che verranno utilizzati per il blocco. Inserendo ad esempio “cat” verranno filtrati anche “cats“, “c a t“, “c@t” e “kitten“.

In futuro sarà possibile selezionare/deselezione le singole parole chiave e aggiungere fino a 200 parole chiave (oggi il massimo è 100). Su TikTok sono in corso indagini per la violazione del Digital Services Act in Europa.