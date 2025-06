TikTok blocca le ricerche per l'hashtag #SkinnyTok

La prima a denunciare il trend è stata Clara Chappaz, ministra francese per gli affari digitali, già nel mese di aprile: l’hashtag #SkinnyTok su TikTok stava prendendo piede contribuendo alla diffusione di contenuti potenzialmente molto dannosi per la salute. Come si può facilmente immaginare, si tratta di video relativi a comportamenti alimentari non sani e a diete pericolose. La piattaforma è intervenuta.

#SkinnyTok su TikTok: l’hashtag è stato fermato

Ora, le ricerche effettuate sul social network non mostrano alcun risultato. Invece di un lungo elenco con i post condivisi c’è un messaggio intitolato Non sei da solo che invita a chiedere aiuto per affrontare la problematica.

Se tu o qualcuno che conosci avete domande sull’immagine corporea, sul cibo o sull’esercizio fisico, è importante sapere che l’aiuto è là fuori e non sei solo. Se ti senti a tuo agio, puoi confidarti con qualcuno di cui ti fidi o controllare le risorse qui sotto. Ricordati di prenderti cura di te e degli altri.

Ci sono anche un numero verde da chiamare (800180969, quello di SOS Disturbi Alimentari) e un pulsante per l’accesso a risorse aggiuntive sul tema.

Bloccare un hashtag non risolve il problema

Se da un lato il blocco di un hashtag testimonia l’impegno della piattaforma e la volontà di ascoltare le richieste (almeno quelle giunte dalle fonti istituzionali), dall’altro di certo non è sufficiente a risolvere il problema. Gli utenti sanno come aggirare l’ostacolo e raggiungere comunque i post in questione: non sono stati eliminati, ma semplicemente nascosti quando si cerca #SkinnyTok.

Non è certo la prima volta che un trend di TikTok finisce sotto la lente di ingrandimento. Ad esempio, è successo un paio di anni fa con la cicatrice francese, pratica dannosa su cui è intervenuta AGCM.

Già nel lontano 2021 il social ha preso coscienza della situazione, apportando modifiche al proprio algoritmo per limitare la comparsa di contenuti pericolosi sui display degli utenti, in particolare quelli più giovani e vulnerabili.