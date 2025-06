TikTok for Artists, nuova piattaforma per cantanti e case discografiche

Dopo mesi di test nascosti, TikTok ha finalmente lanciato ufficialmente TikTok for Artists, una piattaforma dedicata ai musicisti. Artisti e case discografiche finalmente possono mettere le mani sui dati che fino a ieri erano un mistero.

Arriva TikTok for Artists per i cantanti

TikTok for Artists non è l’ennesimo tool inutile. Dice quante visualizzazioni ha avuto ogni canzone, quanti post l’hanno usata, come hanno reagito i creator e più dettagli sui follower, come età, lingua e genere. Ma la piattaforma non dà solo dei numeri. Include guide passo-passo per usare al meglio tutti gli strumenti di TikTok, più risorse e supporto per chi non sa da dove iniziare. È quello che mancava. Invece di navigare a vista sperando che qualcosa funzioni, ora si ha una bussola per orientarsi nel caos dell’algoritmo di TikTok.

Pre-release per i nuovi album

TikTok ha anche lanciato una funzione che farà felici le case discografiche: il tool “Pre-Release“. Gli artisti possono promuovere i loro album in uscita direttamente su TikTok, e i fan possono salvarli su Spotify o Apple Music prima ancora che escano. I fan vedono l’anteprima su TikTok, salvano l’album, e quando esce trovano la musica già pronta nella loro libreria, direttamente dal feed di TikTok alle piattaforme di streaming.

Interessante notare che questo lancio arriva otto mesi dopo che ByteDance ha chiuso TikTok Music, il suo tentativo (finito male) di competere con Spotify. Forse ha capito che è meglio essere il posto dove la musica diventa virale piuttosto che il posto dove la gente la ascolta. E TikTok for Artists conferma questa strategia: non competere con Spotify, ma diventare indispensabile per chi vuole arrivarci.

Disponibilità

La piattaforma è già disponibile in 26 paesi, tra cui anche l’Italia. TikTok dice che arriverà presto anche negli altri mercati, ma per ora chi è fuori da questa lista deve aspettare.