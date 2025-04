TikTok lancia una piattaforma per i musicisti emergenti

Mentre il destino di TikTok in terra americana è appeso a un filo sottilissimo, il colosso cinese ha lanciato “TikTok for Artists“, la piattaforma che promette di trasformare ogni aspirante musicista in una star.

TikTok for Artists: il social network per gli artisti emergenti

Per ora, la nuova piattaforma è stata lanciata in sordina solo in alcuni paesi fortunati: Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Corea del Sud e Indonesia. Ma non bisogna farsi ingannare dal basso profilo: TikTok ha in serbo un piano di conquista globale che farà tremare i polsi a Spotify e Apple Music.

Mettiamoci nei panni di un giovane artista con il sogno di sfondare. Cosa serve per emergere dalla giungla musicale? Promozione a tutto spiano, dati per capire cosa funziona e una community di fan scatenati. Ecco, “TikTok for Artists” fa tutto questo e anche di più.

Promozione, dati e fan: il kit del perfetto TikToker musicale

Sarà possibile lanciare campagne per far pre-salvare l’ultimo singolo su Spotify o Apple Music, o per vendere il proprio merchandising esclusivo. Si avrà accesso a metriche dettagliate sulle performance dei post e delle canzoni. E si può persino scoprire da quale angolo del mondo arrivano gli ascolti.

Ma la vera chicca? La possibilità di mettere in vetrina i video dei propri fan più sfegatati nella sezione “Music Tab Fan Spotlight” del profilo. Perché si sa, oggi senza una fanbase agguerrita, non si va da nessuna parte. Con “TikTok for Artists“, ByteDance scommette sul talento degli artisti emergenti, fornendo gli strumenti per brillare in una scena musicale sempre più affollata e spietata.