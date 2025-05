TikTok lancia la meditazione guidata per dormire meglio

Immaginiamo la scena: sono le 22:00, un adolescente è immerso nel vortice di video, musica e challenge di TikTok. All’improvviso, l’app si ferma. Sullo schermo compare un invito a fare una pausa e a lasciarsi guidare in un momento di meditazione. È quello che TikTok ha deciso di fare per prendersi cura del benessere degli utenti più giovani.

Su TikTok arriva la meditazione guidata per i teenager e gli adulti

In passato, TikTok aveva già sperimentato una funzione chiamata “wind down”, ovvero un messaggio che, dopo le 22:00, invitava gli utenti sotto i 16 anni a staccare dallo schermo, accompagnandoli con una playlist di musica rilassante. Ma TikTok ha deciso di fare di più. Ha introdotto esercizi di respirazione e meditazione guidata per tutti gli utenti minorenni.

TikTok ha pensato anche agli adulti desiderosi di ritrovare un po’ di pace interiore dopo una lunga giornata di scroll compulsivo. Per accedere agli esercizi di meditazione, basterà attivare la funzione “Sleep Hours” nelle impostazioni del tempo di utilizzo dell’app.

Che i giovanissimi siano pronti ad abbracciare la meditazione potrebbe stupire i più scettici. Eppure, i risultati di un test condotto da TikTok su un gruppo di utenti sotto i 16 anni parlano chiaro. Il 98% di loro ha deciso di mantenere attiva la funzione dopo averla provata per la prima volta. Forse, in fondo, anche i nativi digitali sentono il bisogno di staccare la spina e ritrovare un po’ di quiete interiore.

Certo, la tentazione di ignorare il primo avviso delle 22:00 e continuare a scorrere video su video è sempre in agguato. Ma TikTok non si arrende tanto facilmente. Poco dopo, ecco appare un secondo invito a schermo intero, più difficile da aggirare. Un modo gentile, ma fermo per ricordare che è ora di prendersi cura di sé e concedersi un momento di relax prima di andare a letto.