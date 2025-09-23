 Smart tag per Android: il bundle da 4 per non perdere più nulla
Amazon taglia il prezzo del bundle che contiene ben 4 smart tag compatibili con Android: approfittane per mettere al sicuro i tuoi oggetti.
Amazon taglia il prezzo del bundle che contiene ben 4 smart tag compatibili con Android: approfittane per mettere al sicuro i tuoi oggetti.

L’offerta a tempo di Amazon che ti segnaliamo qui propone il bundle con 4 smart tag a un prezzo davvero conveniente. Ti aiuteranno a non perdere i tuoi oggetti e a ritrovarli velocemente e facilmente in caso di smarrimento. Attenzione: questo modello è compatibile esclusivamente con Android, non con iOS.

L’offerta di Amazon sul bundle con 4 smart tag per Android

Supporta l’app Find Hub di Google per localizzare chiavi, borse, valigie e altro. Ha al suo interno un altoparlante da 80-100 dB udibile fino a 20 metri di distanza, da attivare all’occorrenza. Integra la funzione di promemoria che avvisa con suono e notifica si allontana oltre i 20 metri e la modalità Smarrito che sfrutta la rete globale Trova il mio dispositivo per ritrovare ciò che si è perso. Robusto e durevole, vanta la certificazione IP68 per resistenza ad acqua e polvere oltre a una batteria sostituibile CR2032 con autonomia fino a 365 giorni. La sicurezza dei dati è garantita dall’impiego della crittografia, senza memorizzazione delle posizioni o della cronologia. Scopri di più nella scheda dedicata.

Le caratteristiche dello smart tag per Android

È un’offerta a tempo che porta il bundle al prezzo finale di 38,99 euro, il più basso dell’ultimo mese. Non c’è bisogno di attivare coupon, lo sconto è automatico. Il voto medio assegnato da centinaia di recensioni è 4,7 stelle su 5.

Android Smart Tag, Tracker con Google’s Find Hub (Solo Android), IP68 Impermeabile, Bluetooth Localizzatore con Custodia Protettiva, Trova Oggetti per Chiavi/Bagagli/Portafogli, 4 Nero

All’interno della confezione ci sono 4 smart tag, 4 protezioni in silicone per poterli portare ovunque in modo sicuro, 4 cordini per appenderli o agganciarli a ogni oggetto e una batteria di ricambio. La spedizione è gestita da Amazon con la consegna gratis in un giorno riservata agli abbonati Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 set 2025

Davide Tommasi
23 set 2025
