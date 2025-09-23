Smart tag per Android: il bundle da 4 per non perdere più nulla

L’offerta a tempo di Amazon che ti segnaliamo qui propone il bundle con 4 smart tag a un prezzo davvero conveniente. Ti aiuteranno a non perdere i tuoi oggetti e a ritrovarli velocemente e facilmente in caso di smarrimento. Attenzione: questo modello è compatibile esclusivamente con Android, non con iOS.

L’offerta di Amazon sul bundle con 4 smart tag per Android

Supporta l’app Find Hub di Google per localizzare chiavi, borse, valigie e altro. Ha al suo interno un altoparlante da 80-100 dB udibile fino a 20 metri di distanza, da attivare all’occorrenza. Integra la funzione di promemoria che avvisa con suono e notifica si allontana oltre i 20 metri e la modalità Smarrito che sfrutta la rete globale Trova il mio dispositivo per ritrovare ciò che si è perso. Robusto e durevole, vanta la certificazione IP68 per resistenza ad acqua e polvere oltre a una batteria sostituibile CR2032 con autonomia fino a 365 giorni. La sicurezza dei dati è garantita dall’impiego della crittografia, senza memorizzazione delle posizioni o della cronologia. Scopri di più nella scheda dedicata.

È un’offerta a tempo che porta il bundle al prezzo finale di 38,99 euro, il più basso dell’ultimo mese. Non c’è bisogno di attivare coupon, lo sconto è automatico. Il voto medio assegnato da centinaia di recensioni è 4,7 stelle su 5.

All’interno della confezione ci sono 4 smart tag, 4 protezioni in silicone per poterli portare ovunque in modo sicuro, 4 cordini per appenderli o agganciarli a ogni oggetto e una batteria di ricambio. La spedizione è gestita da Amazon con la consegna gratis in un giorno riservata agli abbonati Prime.