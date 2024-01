Smart TV 40" a PREZZO SHOCK su eBay, solo 179€

Questa volta eBay ha davvero esagerato. Oggi la Smart TV Graetz da 40 pollici la puoi avere a soli 179,91 euro! Un prezzo shock tenendo conto che Graetz è un brand nato dalla collaborazione con TCL, nota azienda che produce televisori smart, smartphone e tablet da tantissimi anni. Per ottenere questa promozione devi inserire il Codice Coupon CASA24 nell’apposita sezione dei codici sconto prima del check out. Inoltre, la consegna gratuita è inclusa nella promozione.

Smart TV 40″ Graetz: tutto a portata di telecomando

La Smart TV 40″ Graetz è un vero portento. Pensa al prezzo e guarda cosa ha da offrirti. Il suo design innovativo e all’avanguardia, grazie al telaio ultrasottile, è perfetta collocata in qualsiasi luogo della casa. Inoltre, le cornici ultrasottili rendono ancora più immersiva la visione di contenuti e l’esperienza di gioco. Compatibile con la tecnologia DVB-T2 permette di vedere tutti i canali gratuiti in Full HD. Inoltre, hai anche accesso alle piattaforme di streaming grazie al sistema operativo Linux preinstallato.

Acquistala adesso a soli 179,91 euro, grazie al Coupon CASA24. Può essere utile sapere che eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.