Le Smart TV da 55" più SCONTATE del Black Friday di Amazon

Il Black Friday di Amazon ha sfornato una serie di offerte fortunate a tema Smart TV da 55 pollici. Ce ne sono davvero tantissime, ma ora vedremo insieme le più scontate della giornata. Al primo posto, per prezzo più economico, abbiamo la TCL 55″ con Fire TV integrata. Acquistala a soli 399 euro, invece di 519,90 euro. Dotata anche di telecomando vocale Alexa, è una vera bomboniera.

Smart TV 55″ in super offerta al Black Friday di Amazon

Continuiamo con il secondo posto che meritatamente va alla Samsung TV Crystal UHD 55″, tua a soli 399 euro, invece di 529,90 euro. Questa è la nota Smart TV di casa Samsung che offre una tecnologia efficiente sui colori e dettagli perfetti con la tecnologia 4K. La qualità è nettamente indiscussa per questo gioiellino dell’intrattenimento.

Il terzo posto se lo è aggiudicato la Hisense 55″ QLED di cui ne abbiamo parlato in un articolo dedicato. Tua a soli 399 euro, invece di 449 euro, è un’ottima scelta per chi vuole godersi immagini perfette e Alexa integrata con il sistema operativo VIDAA di Hisense. La Game Mode Pro Plus è una funzionalità specifica per chi ama giocare.

Quarto posto, ma solo per il prezzo, troviamo la Smart TV LG NanoCell 55″ 4K a soli 419 euro, invece di 449,99 euro. La qualità indiscussa di questo televisore è ben noto a tutti gli amanti dell’intrattenimento di qualità. Anche in questo caso abbiamo tantissime funzionalità per migliorare l’esperienza con lo schermo come la Filmmaker Mode e la Game Optimizer.

Al quinto posto troviamo una bomba spettacolare. La ciliegina sulla torta è la Sony Bravia XR 55″ a soli 1099 euro, invece di 1399 euro. Certo, non rientra nella fascia di quelle economiche, ma questa televisione è eccellente in ogni cosa. Integra perfettamente Google TV ed è stata studiata per migliorare l’esperienza con PlayStation 5. Se fossi in te io ci farei un pensierino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.