Smart TV 65" Hisense con pannello Mini LED 4K a 144Hz crolla del 29%

Una smart TV da 65″ come questa di Hisense? Un gioiello nella tua casa. Da mettere in salotto e da utilizzare ogni giorno per entrare a far parte dei contenuti su cui premi play. Non solo di ultima generazione ma anche con un design sottile e moderno. Immaginala sul mobile che hai in salotto: uno spettacolo. Ma se oggi l’acquisti è tutto merito del Black Friday su Amazon con il suo sconto del 29%. Il prezzo crolla e tula porti a casa a soli 499 euro invece che a 699,99 euro.

Pannello Mini LED da 65 pollici che rende la visione immersiva. Non solo in termini di qualità ma anche di ampiezza. Non sono affatto pochi i centimetri di questo televisore ma sono quelli che la rendono così pazzesca. La Smart TV 65″ di Hisense è un modello che risponde a tutte le tue esigenze e la sfrutti nel quotidiano dalla più semplice visione dei programmi televisivi alle richieste più specifiche come il gaming. Schermo ultra sottile che riproduce anche il più piccolo dei dettagli grazie alla risoluzione 4K e l’HDR 10+ che enfatizza il contrasto. Conta che tra refresh rate adattivo a 144Hz e impostazioni che ti permettono di adattare le immagini a cosa stai guardando, non c’è modo di rimanere delusi.

L’audio, in particolare, è una caratteristica da non sottovalutare. Molte volte i televisori lasciano in disparte questa caratteristica invece qui hai un Dolby Atmos 2,1 con Subwoofer integrato per ottenere prestazioni da cinema. E se ti serve qualcosa, sfrutta Amazon Alexa integrata che risponde ad ogni tuo bisogno e ti offre tutta la sua comodità. Infine, il sistema operativo è VIDAA e include al suo interno qualunque applicazione per lo streaming.

A soli 499 euro su Amazon, la Smart TV 65″ di Hisense è da acquistare senza alcun dubbio. Comprala scontata del 29% al Black Friday.