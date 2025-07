Smart TV a soli 69 euro: TUTTO VERO con il Prime Day

Tra le offerte del Prime Day che ha preso il via oggi su Amazon c’è anche quella che propone una Smart TV al prezzo stracciato di soli 69 euro. È un modello da 24 pollici proposto dallo storico marchio tedesco Telefunken. Pronta per il nuovo digitale terrestre, integra anche tutto ciò che serve per guardare i contenuti delle piattaforme online.

Smart TV a 69 euro: l’affare è nel Prime Day

Unisce dimensioni compatte e design moderno. È ideale per gli ambienti più piccoli della casa, ma non costringe a rinunciare a funzionalità avanzate come l’accesso alle piattaforme di streaming: Netflix, Prime Video e YouTube solo per fare alcuni esempi. Ci sono anche la funzione di screen mirroring, il controllo vocale integrato con Alexa e la compatibilità con l’Assistente Google, per una gestione intuitiva anche dei dispositivi della smart home. La risoluzione HD assicura una visione nitida, mentre l’audio Dolby garantisce un suono immersivo. Ci sono diverse opzioni per a connettività: Wi-Fi, Ethernet, HDMI e USB. Scopri di più nella pagina dedicata.

Il forte sconto è applicato in automatico (non servono coupon) e ti permette di acquistare la Smart TV da 24 pollici di Telefunken al prezzo stracciato di soli 69 euro. Una spesa davvero irrisoria, considerando le caratteristiche in dotazione e il fatto che i clienti di Amazon l’hanno premiata con un voto medio pari a 4/5 nelle recensioni pubblicate.

L’evento Prime Day 2025 è entrato nel vivo: è partito oggi, martedì 8 luglio. Le promozioni dureranno fino a venerdì 11. Attiva Prime in versione di prova per poter accedere subito agli sconti.