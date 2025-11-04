 Smart TV CHiQ per un 40" FHD a meno di 200€, Chromecast integrato
Smart TV CHiQ per un 40" FHD a meno di 200€, Chromecast integrato

La smart TV di CHiQ è un concentrato di tecnologie, pannello da 40" e sistema Google TV per app e streaming al completo.
La smart TV di CHiQ è un concentrato di tecnologie, pannello da 40" e sistema Google TV per app e streaming al completo.

Smart TV nuova di zecca e perfetta per qualunque stanza nella tua casa. Questo modello di CHiQ lo paghi pochissimo ma vale fino all’ultimo euro speso. Infatti ha Google TV come sistema operativo, include tutte le app per lo streaming e integra il Chromecast così da non rinunciare a niente. Visto lo sconto su Amazon, è da acquistare al volo perchélo porti a casa con appena 179,99 euro. 

Anche se non è il classico marchio a cui ti affideresti, CHiQ è una certezza. Per la tua nuova smart TV puoi scegliere questa marca e rimanere soddisfatto del tuo acquisto. Il modello L40M9G è straordinario e appena approdato sul mercato (2025). Le sue forme sono moderne con bordi inesistenti, spessore millimetrico e un design semplice e lineare. Appena lo accendi ha inizio lo spettacolo e puoi divertirti in tutte le maniere che più ami così da non rinunciare a un singolo dettaglio. Come sistema operativo, infatti, monta Google TV che comprende tutte le applicazioni per lo streaming (Netflix, YouTube, Prime, Disney+ e tantissime altre) e non solo. Grazie all’integrazione del Chromecast, puoi riprodurre contenuti anche da smartphone e laptop senza cavi e senza dover smanettare.

179,99189,99€-5%
Il pannello da 40 pollici ti offre una visione Full HD così ogni dettaglio salta subito all’occhio. È ulteriormente arricchito da tecnologie come l’HDR10 per una resa più elevata. Il contrasto rende più ricche le immagini riprodotte e le fa risultare più realistiche e vivide che mai.  Anche l’audio non viene lasciato da parte grazie ai sistemi Dolby e Dbx-tv per un suono che ti avvolge e ti fa entrare nel vivo dell’azione. Insomma, ogni dettaglio è stato preso in considerazione così da farti sentire come al cinema ma direttamente sul divano di casa.

Non sprecare questa occasione e acquista subito la tua smart TV CHiQ da 40″ a soli 179,99 euro su Amazon. 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 nov 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
4 nov 2025
