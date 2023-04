Smart TV da 32" perfetta per camera da letto o cucina: solo 152€

Stai cercando una smart TV da 32 pollici a un prezzo incredibile? Non perdere allora questa offerta su Amazon sulla TV Caixun, disponibile a soli 152 euro invece di 239,99.

Con uno sconto importante ti porti a casa un televisore “secondario” da usare magari in camera da letto o in cucina oppure perché no in un piccolo appartamento. La spedizione Prime ti permette di riceverlo già domani.

La Smart TV economica che soddisfa le tue esigenze

La TV Caixun da 32 pollici è una smart TV che ti offre un’esperienza visiva coinvolgente e confortevole con la sua risoluzione HD-ready di 1366 x 768 pixel, immagini realistiche e colori vividi. Il design senza cornice su tre lati aumenta il rapporto schermo-corpo e ti permette di goderti un angolo di visione di 178°. È la TV ideale per la camera da letto, la cucina o un piccolo appartamento.

Presenti anche delle funzioni intelligenti che ti facilitano la vita, come il Chromecast integrato, che ti permette di trasmettere facilmente foto, video e musica da dispositivi intelligenti alla tua TV. Di conseguenza trovi anche l’assistente vocale Google, che puoi attivare con il telecomando e usare per cercare contenuti, fare domande o controllare altri dispositivi smart. Non mancano Wifi, il Bluetooth e la funzione di mirroring dello schermo per i telefoni Android.

Il quadro della connettività è garantito da diverse porte con 3 HDMI 2.0, 2 USB 2.0, 1 AV IN, 1 RJ45 e 1 ottico. Puoi connettere facilmente altri dispositivi come firestick, computer, lettori DVD, console per videogiochi e così via.

Non perdere allora questa occasione unica: acquista ora la TV Caixun da 32 pollici a soli 152 euro su Amazon e vivi l’intrattenimento casalingo ad un prezzo molto vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.