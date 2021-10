Smart TV da 32 pollici ad OTTIMO PREZZO su eBay: è LG

Se sei alla ricerca di una perfetta smart TV da inserire all'interno di casa tua, questo modello di LG non te lo puoi proprio perdere. Su eBay è in promozione grazie a un ribasso del 31% che ti permette di risparmiare diversi euro e portartela a casa a soli 239.90€.

Se non sei convinto sappi che il venditore è al 100% verificato e che le spedizioni sono finanche gratuite quindi la ricevi a casa in appena qualche giorno.

Smart TV LG: cosa devi sapere su questo modello

Disponibile in colorazione bianca è un po' differente dai soliti modelli in vendita, tuttavia le cornici sono molto sottili quindi ti ci abitui presto e neanche le noti dopo un paio di utilizzi. Ha delle dimensioni perfette per qualsiasi utilizzo, in altre parole puoi decidere di metterla in salotto così come in una camera da letto senza dover scendere a compromessi con lo spazio.

Come già ti anticipavo monta un display da 32 pollici LED che rende la visione dei contenuti ottima. la risoluzione è una FULL HD così ti godi sia i contenuti via cavo che in streaming a pieno. Ovviamente trattandosi di un prodotto nuovo, viene supportato da un sistema Web OS che rende agevole l'utilizzo di tutte le applicazioni più gettonate. Non mancano neanche Rai Play e Mediaset Infinity per il massimo dello svago.

Se sei interessato non fartela scappare: l'offerta è soggetta a limitazioni. Trovi questa smart TV LG su eBay a soli 239,90€. Le spedizioni sono rapide e veloci, ma soprattutto gratuite in tutta Italia. Ti basta inserire il tuo indirizzo e completare l'ordine per riceverla in appena qualche giorno lavorativo.