Smart TV da cucina o da camera? Questa 32 pollici in offerta è perfetta

Se sei alla ricerca di una seconda Smart TV, da posizionare magari in cucina o in camera, o per una piccola casa in cui ti sei appena trasferito, dai un’occhiata a questa offerta Amazon. La Smart TV Metz da 32 pollici con Android, Dolby Digital e DVB-T2 è disponibile ad un prezzo incredibile di soli 134,99 euro. Acquistandola adesso potrai riceverla a casa nel giro di qualche giorno.

Smart TV Metz da 32 pollici: la perfetta TV di “riserva”

Non vogliamo essere offensivi nei confronti del prodotto, ma forse è proprio per questo che nasce questa smart TV. La sua diagonale da 32 pollici non si presenta certo per grandi stanze, anzi è perfetta per essere installata in cucina o in camera da letto.

Eppure, nonostante il prezzo economico, non ti manca davvero niente: scaricando l’app Android TV sarà come avere un Chromecast integrato e puoi controllare la tua TV anche tramite i comandi vocali. Poi, hai tutte le applicazioni che desideri per il tuo intrattenimento, come Netflix, Disney+, Prime Video, DAZN e molte altro ancora.

Il tutto fidandoti di un marchio tedesco di qualità come METZ, che vanta oltre 80 anni di esperienza nel settore. Il prezzo in offerta per la settimana del Black Friday non giustifica poi riflessioni: solo 134,99 euro. Sei ancora qui a pensarci?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.