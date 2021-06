Smart TV: grandi offerte Amazon per gli Europei

Con questo weekend terminano due settimane di grandi offerte per il mondo delle Smart TV di nuova generazione. L'iniziativa è chiaramente legata all'arrivo degli Europei di Calcio, con Samsung che sarà peraltro sponsor ufficiale della Nazionale azzurra e con quest'ultimo brand, quindi, particolarmente proattivo nel proporre le propria gamma. La vetrina è questa, ma per tutti coloro i quali stanno cercando una smart tv per il proprio salotto abbiamo voluto scegliere quelle che riteniamo le tre migliori offerte in assoluto.

Smart TV Samsung: scegli la migliore offerta

In questa valutazione abbiamo tenuto conto di tutta una serie di aspetti relativi a pollici, definizione, design, prezzo, scontistica e qualità generale, cercando di raccogliere così il meglio che la vetrina Amazon mette a disposizione in queste ultime ore di opportunità. Attenzione, però: le offerte stanno per scadere e questo è in assoluto l'ultimo weekend utile per poter mettere mano a questi sconti a doppia cifra. Non resta che scegliere: parti da qui.

Meno di 43 pollici

Samsung AU7190 ( 399 euro 479 euro , -17% )

, ) Sony KD43XH8096PBAEP ( 499 euro 799 euro , -38% )

, ) Hisense 43AE7000F (349,99 euro 409 euro , -14%)

Da 49 a 58 pollici

Da 60 a 100 pollici

E per l'audio…

Nemmeno in occasione del Prime Day sarà possibile assistere ad un insieme di sconti tanto concentrato su un solo comparto: la grande occasione per acquistare una smart tv a prezzo d'occasione è dunque in questo ultimo weekend prima delle grandi emozioni degli Europei.