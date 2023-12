Smart TV Hisense 4K 55" a soli 429€ con Alexa e Google Assistant

Vuoi regalarti un intrattenimento con i fiocchi, come al cinema? Porta il grande schermo a casa tua grazie alla Smart TV Hisense 4K 55″! Oggi è in offerta a un prezzo speciale su Amazon. Acquistala subito a soli 429 euro, invece di 649 euro. Si tratta di un’ottima occasione. Tra l’altro è super comoda perché integra alla perfezione i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. E se sei cliente Prime hai la consegna gratuita e la possibilità di pagare a rate con Tasso Zero.

Smart TV Hisense 4K 55″: tecnologia QLED per immagini mozzafiato

Goditi tutti i tuoi contenuti preferiti a una qualità estrema grazie alla tecnologia QLED della Smart TV Hisense 4K 55 pollici. Le immagini sono super colorate e ricche di dettagli. Essendo senza cornici sui tre lati, ottieni una visione ultra immersiva per film, giochi e musica. Dotata dell’ottimo sistema operativo VIDAA 5.0, tutte le tue piattaforme di streaming sono disponibili in un tap sul telecomando. Non perdere altro tempo.

Acquistala subito a soli 429 euro, invece di 649 euro. Questa offerta è disponibile per tutti i clienti Prime. Se ancora non sei abbonato, attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Subito per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.