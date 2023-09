Smart TV Hisense 50" 4K in SUPER SCONTO SU eBay (coupon)

Il codice sconto “SETTEMBRE2023” da applicare prima del pagamento ti permette oggi di fare un grandissimo affare su eBay. Puoi acquistare infatti questa fantastica Smart TV Hisense da 50 pollici con risoluzione 4K a soli 260 euro invece di 375,99. Hai letto bene: un prezzo davvero ridicolo per un prodotto del genere, ma ti consigliamo ovviamente di sbrigarti.

Smart TV Hisense 50″ 4K in offerta eBay: le caratteristiche

La Smart TV Hisense ti offre un’immagine nitida e dettagliata con la sua risoluzione Ultra HD 4K, che si traduce in una qualità delle immagini quattro volte superiore rispetto al Full HD. I tuoi film, le serie TV e i giochi saranno resi in modo più realistico e coinvolgente che mai.

Il design Slim di questa Smart TV Hisense significa meno cornici e più immagini. Sarai immerso completamente nel contenuto che stai guardando, senza distrazioni visive. L’aspetto elegante si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico, aggiungendo un tocco di modernità al tuo spazio.

La TV è dotata di Smart VIDAA 5.0, che ti offre una navigazione intuitiva e accesso rapido a tutti i tuoi contenuti preferiti. Inoltre, puoi controllarla vocalmente con l’aiuto di Alexa. Basta chiedere e la TV farà il resto. Con il Wi-Fi integrato e un telecomando che offre accesso diretto a 9 contenuti, tra cui Prime Video, Netflix, Disney+ e RaiPlay, avrai tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano.

Non è solo l’immagine a essere eccezionale, ma anche l’audio. La Smart TV Hisense offre un sistema audio da 16W con DTS Virtual:X, che ti regalerà un suono coinvolgente e immersivo. Inoltre, supporta il Bluetooth, quindi puoi collegare facilmente dispositivi come altoparlanti o cuffie wireless per un’esperienza personalizzata.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su eBay. Inserisci il codice sconto “SETTEMBRE2023” al momento del pagamento per portare a casa la Smart TV Hisense 50A6CG da 50 pollici 4K a soli 260,90 euro. Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di visione e goderti tutti i tuoi contenuti preferiti con una qualità straordinaria.

