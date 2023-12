Smart TV Hisense 55" QLED 4K in offerta ad un SUPER PREZZO su Amazon

Il tuo nuovo anno potrebbe cominciare con una fantastica Smart TV ad un prezzo eccezionale. È il caso di questa Hisense da 55 pollici, con pannello QLED e risoluzione 4K che puoi avere a soli 499 euro, grazie allo sconto di 50 euro applicato sul prezzo consigliato. La consegna è immediata.

Smart TV Hisense 55″ 4K in offerta: le caratteristiche

Dotata della tecnologia QLED 4K, questa Smart TV offre un’esperienza visiva straordinaria. La risoluzione 4K garantisce immagini dettagliate e nitide, mentre la tecnologia QLED offre colori brillanti e vibranti che prendono vita sullo schermo da 55 pollici. Goditi i tuoi film, le serie TV e i giochi con una qualità visiva che ti lascerà senza fiato.

La Smart TV Hisense 55A72KQ è alimentata dal sistema VIDAA U6, che offre un’interfaccia utente intuitiva e facile da navigare. Con la funzione Dolby Vision e HDR 10+, ogni contenuto sarà reso con luminosità, contrasto e dettagli sorprendenti. Che tu stia guardando un film, giocando o semplicemente navigando, questa Smart TV offre un’esperienza visiva eccezionale in ogni momento.

Il Game Mode Plus ottimizza le impostazioni per un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente. La TV è dotata di Alexa Built-in, consentendoti di controllare la tua Smart TV con comandi vocali. Inoltre, con VIDAA Voice, puoi cercare i tuoi contenuti preferiti in modo rapido e intuitivo.

Non dimentichiamo i dettagli tecnici essenziali, come il tuner DVB-T2/S2 HEVC 10 e la lativù 4K, che assicurano una ricezione perfetta dei canali e una qualità di immagine senza compromessi.

Afferrare l’offerta su Amazon è semplice e veloce. Non perdere l’opportunità di portare a casa la Smart TV Hisense 55″ QLED 4K 55A72KQ a soli 499 euro e trasforma il tuo salotto in un centro di intrattenimento di prima classe.

