Smart TV Hisense 65" 4K: fantastico sconto su Amazon (599€)

Oggi ti parliamo di un’offerta straordinaria su Amazon, specie se sei alla ricerca di qualcosa di nuovo per il tuo salotto. La Smart TV Hisense da 65 pollici con risoluzione 4K è in offerta a soli 599 euro invece di 749 euro. Una grande opportunità per portarti a casa, a poco prezzo, un prodotto straordinario.

Smart TV Hisense 65 pollici: ti stupirà

Preparati a rimanere stupito dal pannello Quantum Dot IPS da 65 pollici con risoluzione 3840 x 2160, che offre una qualità dell’immagine straordinaria. Grazie alla tecnologia Quantum Dot, i colori sono vividi, le immagini sono nitide e i dettagli sono incredibilmente realistici.

Il design di questa smart TV è all’altezza delle aspettative. Con uno chassis sottile e meno cornici, questa TV offre un’esperienza visiva ancora più coinvolgente. Il suo stand centrale non solo è elegante, ma fornisce anche stabilità alla TV, in modo da poterla posizionare con sicurezza in qualsiasi parte della tua casa. L’esperienza smart è resa perfetta grazie a VIDAA 5.0, il sistema operativo intelligente di Hisense. Con il supporto per i controlli vocali di Alexa e Google Assistant, puoi controllare la tua TV con la tua voce, cercare contenuti, regolare il volume e molto altro senza alzare un dito. Inoltre, il Wi-Fi integrato ti consente di connetterti facilmente alla tua rete domestica e accedere a una vasta gamma di applicazioni e servizi di streaming, tra cui Prime Video, Netflix e RaiPlay. Il telecomando incluso ha pulsanti dedicati per un accesso diretto a 7 dei tuoi contenuti preferiti, il che semplifica ulteriormente la navigazione. Ma una grande esperienza visiva deve essere accompagnata da un audio eccezionale. Questa smart TV Hisense offre un sistema audio da 20W con supporto per Dolby Atmos. Sarai circondato da un suono avvolgente e coinvolgente, che aggiunge profondità alla tua esperienza visiva. Inoltre, con la connettività Bluetooth, puoi facilmente collegare dispositivi audio aggiuntivi per un’esperienza ancora più personalizzata. Acquista la Smart TV su Amazon Se stavi cercando una smart TV di alta qualità con una straordinaria risoluzione 4K, un design elegante e una vasta gamma di funzionalità smart, questa offerta su Amazon è un’opportunità da non perdere. Adesso puoi portare il cinema direttamente a casa tua al prezzo incredibile di 599 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.