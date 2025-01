Smart TV Hisense da 43 pollici QLED 4K, prezzo irripetibile su Amazon

Tempo di acquistare un nuovo televisore e non è necessario spendere una cifra gigante. Con la Smart TV Hisense da 43 pollici hai quello che ti occorre. Sto parlando del modello QLED 4K 43A72NQ con sistema VIDAA al suo interno, Amazon Alexa integrata e un telecomando con accesso rapido ad ogni opzione. Immagini di alta qualità e ben pochi compromessi. L’unica cosa che diminuisce è il prezzo perché lo acquisti su Amazon con 319€ e un ribasso del 9% che rende la spesa più dolce, l’occasione è ghiotta.

Smart TV Hisense: come avere un cinema in salotto

Le dimensioni della Smart TV Hisense la rendono ideale per qualunque ambiente domestico. Salotto, cucina e camera da letto. Con il suo design moderno, struttura sottile e bordi che scompaiono alla vista, la QLED 4K 43A72NQ diventa un cinema di tutto rispetto. Sono tante le caratteristiche che lo rendono un modello ideale e da acquistare senza tanti preamboli. Ad esempio il sistema integrato è VIDAA e ti offre tutte le applicazioni che più ami. Il telecomando, con accesso rapido, ti fa navigare nel sistema in modo veloce e intuitivo e poi ha il microfono integrato visto che puoi chiedere l’aiuto di Amazon Alexa quando più ti occorre.

Disney+, Netflix, Prime Video, YouTube, NOW, DAZN e tanti altri per non limitare mai le tue scelte.

Il pannello da 43 pollici è QLED ed ha una risoluzione 4K UHD arricchita sia da Dolby Vision che da HDR 10+ per immagini ultra dettagliate e senza dispersione di risoluzione. Non solo, anche l’audio è ottimo e assicurato dallo standard Dolby Atmos.

Il sistema supporta il DVBT2 e gli standard più moderni così da non dover effettuare secondi acquisti ed avere un modello di ultima generazione a pronta disposizione.

Per soli 319€ su Amazon, la Smart TV Hisense QLED 4K 43A72NQ è un prodottino eccellente. Se sei interessato aggiungila ora al carrello.

Spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.