Smart TV Hisense QLED: MEGA offerta su Amazon (-40%)

Se stai cercando di migliorare la tua esperienza di intrattenimento, non cercare oltre: la Smart TV Hisense 43″ QLED è oggi disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 40%. Questa offerta imperdibile ti permette di accedere a una qualità visiva straordinaria e a una serie di funzionalità intelligenti che trasformano il modo in cui guardi i tuoi contenuti preferiti. Approfitta subito di questo affare e acquistala al prezzo ridicolo di soli 329,00 euro, anziché 549,00 euro.

Smart TV Hisense QLED: le scorte a disposizione sono quasi finite

Con una risoluzione 4K (3840×2160) e un pannello VA, questa TV offre immagini chiare e dettagliate su uno schermo da 43 pollici. Il design Slim con meno cornici significa che avrai più schermo e meno distrazioni, immergendoti completamente nel mondo dei tuoi film e programmi TV preferiti.

La Smart TV Hisense 43″ QLED è dotata del sistema operativo Smart VIDAA 5.0, che offre una navigazione intuitiva e veloce. Con i controlli vocali di Alexa e Google Assistant, puoi gestire la TV con la tua voce, rendendo l’esperienza ancora più comoda. Il Wi-Fi integrato ti consente di connetterti senza sforzo alla rete domestica, mentre il telecomando offre accesso diretto a 9 contenuti, tra cui Prime Video, Netflix e RaiPlay.

Per gli amanti dello sport e dei giochi, questa TV è dotata di un sintonizzatore Digitale Terrestre T2 & Satellitare S2 HEVC 10 compatibile con gli switch off previsti nel 2021/2022. Certificata lativù 4K HDMI 2.1, offre funzioni gaming avanzate come ALLM (Auto Low Latency Mode) e VRR (Variable Refresh Rate) da 4K a 48-60Hz, garantendo un’esperienza di gioco fluida. L’audio da 14W con tecnologia DTS Virtual:X e supporto Bluetooth aggiunge un elemento immersivo al tuo intrattenimento.

Non perdere l’opportunità di possedere questa eccezionale Smart TV Hisense 43″ QLED a un prezzo irresistibile. Approfitta dello sconto del 40% su Amazon e falla tua a soli 329,00 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.