Smart TV LG 43" 4K a soli 349€: ne risparmi 200 per il Black Friday Amazon

Pronto a portarti a casa una nuova TV? Perché questa Smart TV LG da 43 pollici e con risoluzione 4K può essere tua a soli 349 euro grazie allo sconto di 200 euro applicato da Amazon per il Black Friday.

Smart TV LG 43″ 4K in super sconto Amazon

Con questa TV preparati a gettarti nella magia del vero 4K, con una risoluzione che porta i dettagli a un livello completamente nuovo. Con circa 8 milioni di pixel, questa TV offre immagini sorprendentemente nitide e dettagliate, rendendo ogni scena come se fosse reale.

Al cuore di questa esperienza visiva straordinaria c’è il processore α5 Gen6, una vera e propria opera d’arte della tecnologia. Questo processore potente si occupa di migliorare i contenuti, trasformandoli in qualità 4K, regolando la luminosità in base all’ambiente circostante e adattando il suono in base a ciò che stai guardando.

Il divertimento non si ferma mai con la Smart TV LG, soprattutto grazie al Cloud Gaming con NVIDIA GeForce NOW. Entra nell’azione dei migliori titoli senza la necessità di una console o di un PC. Basta collegare un controller compatibile e sei pronto a vivere un’esperienza di gioco straordinaria.

E se sei un appassionato di streaming, questa Smart TV è pronta ad accontentarti. Netflix, Disney+, Amazon Prime e molte altre app sono già preinstallate, garantendoti accesso immediato a film, serie TV e eventi sportivi in diretta.

L’intelligenza artificiale diventa tua alleata con l’Assistente Vocale ThinQ AI. Basta un comando vocale per cercare contenuti, controllare dispositivi connessi e ottenere risposte istantanee. E non è tutto: con l’Assistente Alexa integrato, la compatibilità con Google Assistant, Apple AirPlay 2 e HomeKit, hai il controllo totale della tua esperienza TV tramite la tua voce.

La Smart TV WebOS 23, completa di telecomando puntatore, rende tutto più intuitivo e divertente. Scopri nuove app, esplora schede di contenuti sempre aggiornate e goditi la praticità di un telecomando che risponde ai tuoi gesti.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta del Black Friday su Amazon. Porta a casa la Smart TV LG da 43 pollici 4K a soli 349 euro e trasforma il tuo salotto in un palcoscenico di intrattenimento senza pari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.