Smart TV LG 4K 65" in SUPER SCONTO su Amazon (-37%)

Se stai cercando di trasformare il tuo salotto in una sala cinematografica, oggi hai la possibilità di farlo con una super offerta su Amazon. La Smart TV LG 65UR80006LJ, con uno sconto incredibile del 37%, è disponibile a soli 599,90 euro invece di 949 euro. Questa è un’occasione da non perdere per chi desidera una visualizzazione straordinaria e un intrattenimento di prima classe.

Smart TV LG 65″ 4K: preparati a rimanere senza parole

La Smart TV LG 65″ offre una risoluzione Real 4K, quattro volte superiore al Full HD. Questo significa che puoi godere di immagini incredibilmente nitide e dettagliate, con circa 8 milioni di pixel che danno vita alle tue immagini e ai tuoi video.

La TV è dotata del nuovo processore α5 GEN6, che trasforma i contenuti in 4K in tempo reale, regola la luminosità in base all’ambiente circostante e adatta il suono a ciò che stai ascoltando. Questo significa che otterrai sempre la migliore esperienza visiva e sonora.

Se sei un appassionato di giochi, sarai entusiasta di sapere che puoi giocare ai tuoi titoli preferiti senza la necessità di una console o un PC. Collega un controller compatibile e immergiti in un’ampia gamma di giochi grazie a NVIDIA GeForce NOW.

Le tue piattaforme di streaming preferite, come Netflix, Disney+, Amazon Prime e molte altre, sono già preinstallate per darti accesso immediato a film, serie TV e eventi sportivi in diretta.

Con l’assistente vocale ThinQ AI, il TV risponderà ai tuoi comandi vocali. Cerca nuovi contenuti sulle piattaforme di streaming, controlla i dispositivi connessi e trova risposte alle tue domande su Internet con la massima facilità.

Il TV è compatibile con l’Assistente Alexa, Google Assistant, Apple AirPlay 2 e HomeKit, quindi puoi scegliere il tuo assistente vocale preferito. Inoltre, la Smart TV utilizza il sistema operativo WebOS 23, che offre un’ampia gamma di app di streaming, nuove schede dei contenuti e un telecomando con puntatore per semplificare la navigazione.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di intrattenimento con la Smart TV LG 65″ 4K. Acquistala ora su Amazon per soli 599,90 euro e preparati a immergerti in un mondo di immagini straordinarie e suoni avvincenti.

