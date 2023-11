Smart TV LG 65" 4K in OTTIMO SCONTO su Amazon (-28%)

La Smart TV LG 65UR80006LJ è in vendita con uno sconto incredibile del 28%, a soli 682,89 euro invece di 949, con la possibilità di rate a tasso zero grazie a Cofidis. Questa è un’occasione imperdibile per portare a casa una delle migliori Smart TV sul mercato.

Smart TV LG 65″ 4K in offerta: le caratteristiche

Questa Smart TV LG da 65 pollici vanta una risoluzione 4K reale, che è quattro volte superiore al Full HD. Con circa 8 milioni di pixel, ti regalerà immagini visibilmente più nitide e dettagliate. Che tu stia guardando i tuoi film preferiti, le serie TV o eventi sportivi, sarai immerso in un’esperienza visiva straordinaria.

Il cuore di questa Smart TV è il processore α5 Gen6, che migliora i contenuti in modi sorprendenti. Trasforma automaticamente i contenuti in 4K, regola la luminosità in base all’ambiente circostante e adatta il suono a ciò che stai ascoltando. Sarà come avere un assistente personale per ottimizzare la tua esperienza di visione.

Se sei un appassionato di videogiochi, sarai entusiasta di sapere che questa Smart TV supporta il cloud gaming con NVIDIA GeForce NOW. Gioca ai migliori titoli senza bisogno di una console o di un PC. Tutto ciò che ti serve è collegare un controller compatibile e sei pronto per entrare nell’azione.

Con questa Smart TV LG, avrai accesso a una vasta gamma di piattaforme di streaming, tra cui Netflix, Disney+, Amazon Prime e molte altre app per guardare i film, le serie TV più popolari e gli eventi sportivi in diretta. Inoltre, l’assistente vocale ThinQ AI risponderà ai tuoi comandi vocali, aiutandoti a cercare nuovi contenuti, controllare i tuoi dispositivi connessi e trovare risposte su Internet.

Hai anche la libertà di scegliere il tuo assistente vocale preferito. Questa Smart TV è compatibile con l’assistente vocale Alexa, Google Assistant, Apple AirPlay 2 e HomeKit. Puoi controllare il TV usando la tua voce, semplificando così la tua esperienza di visione.

La Smart TV LG è dotata del sistema operativo webOS 23, che offre una vasta gamma di app di streaming e nuove schede contenuti per tenerti aggiornato su ciò che ami. Inoltre, il telecomando punta e clicca rende tutto più semplice e intuitivo.

Questo TV è pronto per il futuro del Digitale Terrestre grazie all’integrazione dello standard DVB-T2 HEVC Main 10. Sarai al passo con gli sviluppi tecnologici e potrai goderti la migliore qualità di trasmissione.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità di avere una Smart TV LG 65″ 4K a un prezzo straordinario. Acquistala subito su Amazon e trasforma il tuo salotto in un cinema personale. La qualità dell’immagine, il potente processore e la compatibilità con gli assistenti vocali renderanno la tua esperienza di visione indimenticabile.

