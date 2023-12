Smart TV LG QNED 55": offerta Natalizia su Amazon a 569€

La tua esperienza di home entertainment potrebbe arricchirsi di una nuova importante arrivata grazie alle offerte Amazon per Natale. La smart TV LG QNED da 55 pollici è disponibile infatti al prezzo eccezionale di 569 euro invece di 649. Si tratta di un minimo storico assoluto appena raggiunto.

Smart TV LG 55″ QNED: le caratteristiche

Questo schermo da 55 pollici è dotato della potente tecnologia Quantum Dot e NanoCell di LG. Grazie a questa innovazione, i colori sono resi con una purezza e una raffinatezza superiori rispetto ai tradizionali TV LED. Ogni dettaglio prende vita in modo sorprendente, trasformando il tuo salotto in un cinema personale.

Il cuore pulsante di questa meraviglia tecnologica è il processore α5 Gen6 di LG. Questo processore all’avanguardia trasforma i contenuti in straordinaria risoluzione 4K, regola automaticamente la luminosità in base all’ambiente circostante e adatta il suono per offrirti un’esperienza audio coinvolgente.

Se sei un appassionato di gaming, sarai entusiasta di scoprire la possibilità di accedere al cloud gaming tramite NVIDIA GeForce NOW. Senza bisogno di console o PC, potrai immergerti nei migliori titoli con un semplice controller collegato alla TV.

Inoltre, con l’ampia gamma di piattaforme di streaming disponibili, come Netflix, Disney+, Amazon Prime e molte altre, avrai accesso a un mondo di intrattenimento direttamente dal tuo salotto.

L’integrazione dell’assistente vocale ThinQ AI permette di comandare il televisore attraverso semplici comandi vocali. Cerca nuovi contenuti, controlla dispositivi connessi o ottieni risposte veloci su Internet senza alzare un dito.

Ma le sorprese non finiscono qui. Con l’assistente Alexa integrato, la compatibilità con Google Assistant, Apple AirPlay 2 e HomeKit, hai la libertà di scegliere il tuo assistente vocale preferito.

La Smart TV WebOS 23 offre una vasta gamma di app di streaming, nuove schede dei contenuti e un telecomando con puntatore che rende la navigazione ancora più semplice e intuitiva.

