Smart TV/monitor LG: lo schermo 2-in-1 a soli 133€

Al prezzo stracciato di soli 133 euro puoi acquistare questo TV/monitor di LG (modello 24TQ510S-WZ), grazie all’offerta su eBay disponibile in questo momento. Coniugare intrattenimento e produttività non è mai stato così semplice: è la soluzione perfetta per chi cerca uno schermo versatile, adatto a ogni situazione. È dotato di sintonizzatori per il digitale terrestre di ultima generazione e integra il sistema operativo webOS con applicazioni per l’accesso alle piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video, YouTube e molte altre.

L’offerta di eBay sul TV/monitor di LG

Tra le funzionalità più interessanti spicca la possibilità di condividere contenuti da qualsiasi dispositivo. AirPlay consente ad esempio la trasmissione da quelli a marchio Apple, mentre Screen Share è dedicato a quelli basati su Android. A tutto questo si aggiunge il supporto Bluetooth, utile per collegare speaker esterni o cuffie e godere così di un audio ancora più coinvolgente. Non mancano nemmeno speaker stereo integrati. Fai un salto sulla pagina dedicata per tutti gli altri dettagli.

Il TV/monitor di LG assicura inoltre un’esperienza eccellente da qualsiasi angolazione, grazie all’ampio angolo di visione e alla modalità Cinema Mode, pensata per esaltare anche le scene più scure. Il design compatto e la possibilità di montaggio a parete completano una proposta ideale per chi vuole ottimizzare spazio e funzionalità, in un unico dispositivo elegante e completo. In sconto a soli 133 euro è un’occasione da cogliere al volo.

Puoi contare sull’affidabilità di un venditore professionale italiano con all’attivo oltre 187.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay. Se lo ordini subito, arriverà a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratis. Per l’eventuale restituzione con l’ottenimento di un rimborso completo della spesa avrai a disposizione fino a 30 giorni dal ricevimento.