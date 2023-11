Smart TV Nokia 50 pollici: che PREZZO su Amazon (-20%)

Il tuo weekend potrebbe cominciare con un affare eccezionale. Su Amazon hai la possibilità di acquistare questa smart TV Nokia con diagonale da 50 pollici al prezzo eccezionale di 367 euro invece del mediano di 508. Una strepitosa occasione che potrebbe aggiornare in modo incredibile il tuo salotto.

Smart TV Nokia 50 pollici in offerta: le caratteristiche

La Smart TV Nokia da 50 pollici è dotata della tecnologia QLED 4K UHD, che offre una qualità dell’immagine sorprendente. I colori sono vividi, i dettagli sono nitidi e ogni scena prende vita sullo schermo.

Questa Smart TV utilizza il sistema operativo Android TV, che ti offre accesso a oltre 7.000 applicazioni per lo streaming, la musica, i giochi e molto altro ancora. Puoi accedere ai servizi di streaming più popolari come Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ e molti altri. Non importa quale sia la tua preferenza di intrattenimento, avrai un’ampia scelta di contenuti da godere.

Puoi contare anche sul controllo vocale dell’Assistente Google. Basta un semplice comando vocale e l’assistente intelligente sarà pronto a esaudire i tuoi desideri. Puoi chiedere di riprodurre i tuoi video preferiti su YouTube, guardare gli ultimi blockbuster in streaming o trovare informazioni online, dal meteo alle notizie, utilizzando la potenza di Google.

La Smart TV Nokia da 50 pollici offre anche una serie di collegamenti intelligenti che renderanno la tua esperienza ancora più completa. Puoi utilizzare lo slot CI per l’accesso alla Pay TV, il SatCR per collegare fino a 8 ricevitori a un LNB SatCR e molto altro ancora. Avrai tutte le opzioni di connessione di cui hai bisogno per personalizzare la tua esperienza di intrattenimento.

E non dimenticare il Chromecast integrato, che ti permette di trasmettere facilmente contenuti da uno smartphone alla tua TV. Con un semplice tocco sul tuo dispositivo mobile, puoi condividere i tuoi video, le tue foto e la tua musica sulla grande schermo della Smart TV Nokia. È un modo semplice e comodo per condividere i tuoi momenti preferiti con amici e familiari.

Il telecomando Bluetooth ergonomico incluso nel pacchetto è dotato di controllo vocale e pulsanti retroilluminati. Potrai controllare la tua Smart TV in modo facile e intuitivo, anche al buio. Non dovrai più cercare i pulsanti nel buio, grazie alla retroilluminazione che rende tutto più visibile e pratico.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta sulla Smart TV Nokia da 50 pollici su Amazon. Acquistala ora a soli 367,20 euro invece di 508 euro e trasforma il tuo salotto in un cinema personale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.