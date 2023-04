Smart TV Nokia 50" QLED 4K: sconto da MINIMO STORICO su Amazon

Se stai cercando una Smart TV di qualità, con un grande schermo e un sistema operativo intelligente, non perdere questa offerta da sogno: la Smart TV Nokia da 50 pollici con Android è disponibile su Amazon al suo minimo storico di 359 euro.

Risparmi il 28% sul prezzo originale e ti porti a casa un prodotto di alto livello, con funzioni avanzate e una garanzia di due anni. Affrettati però, sono pochissime le scorte rimaste.

Smart TV 4K QLED in offerta: le caratteristiche tecniche

La Smart TV Nokia da 50 pollici ti offre un intrattenimento smart a casa tua, grazie al sistema Android che ti permette di accedere a oltre 7.000 app, tra cui Netflix, YouTube, Prime Video e molte altre. Puoi guardare in streaming i tuoi contenuti preferiti, navigare sul web, giocare e usare la tua voce per controllare la TV con Google Assistant integrato.

Non finisce qui perché questa Smart TV ti regala una qualità dell’immagine eccezionale, con una risoluzione in 4K Ultra HD, il supporto al formato HDR10 e 1.07 miliardi di colori. Il contrasto è perfetto e la luminosità è assoluta, per una visione ottimale in ogni condizione di luce. Inoltre, puoi sintonizzare i canali tradizionali con il tuner triplo integrato, che supporta il cavo satellitare, il ricevitore terrestre e la registrazione in tempo reale.

E per completare l’esperienza, la Smart TV Nokia ti offre anche un audio di qualità cinematografica, grazie al supporto a Dolby Audio e DTS. Potrai sentire ogni dettaglio sonoro e immergerti nella scena come se fossi lì. E con Dolby Vision, potrai goderti i film e le serie con una resa dei colori e un contrasto ancora più realistici.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: acquista ora la Smart TV Nokia da 50 pollici su Amazon a 359 euro invece di 499 e trasforma il tuo salotto in una sala cinema.

