 Smart TV Philips da 40" Full HD a soli 207€ è la FURBATA di Amazon
Smart TV Philips da 40" Full HD a soli 207€ è la FURBATA di Amazon

La Smart TV di Philips con pannello da 40" e risoluzione avanzata è perfetta in casa: prezzo piccolo in offerta Amazon.
Smart TV Philips da 40
La Smart TV di Philips con pannello da 40" e risoluzione avanzata è perfetta in casa: prezzo piccolo in offerta Amazon.

Acquistare un nuovo televisore non è mai stato così semplice. Sei in cerca di un modello con applicazioni al completo e buona risoluzione? Affidati alla Smart TV Philips da 40″, ha tutto quello che stai cercando. Il suo prezzo è geniale su Amazon, con l’offerta del 23% è calato ed è un affare ad occhi chiusi. Infatti,la porti a casa a soli 207,49€ con un solo clic e non te ne penti perché esaudisce tutti i desideri. Cosa aspetti?

Comprala su Amazon

Televisore smart Philips: esperienza eccellente sui 40″

Il televisore smart di Philips è un gioiellino. Le sue dimensioni strategiche ti permettono di posizionarlo ovunque, persino in camera da letto se ami goderti streaming e televisione quando ti rilassi a fine serata. Bordi sottili, design moderno e una qualità complessiva che ti soddisfa. Non solo in termini di immagini, ma anche di suono. Musica sopraffine, dialoghi sempre nitidi e un feedback generale che ti permette di goderti qualunque contenuto senza dover giocare con i tasti del volume. Dolby Digital Sound offre il meglio di sé. A fargli compagnia c’è la piattaforma Titan OS con cui puoi accedere a tutte le app e i servizi in abbonamento, scorrendo nel catalogo che li include tutti e sfruttando a pieno al sua compatibilità sia con Amazon Alexa che con Google Voice Assistant. 

Philips 40PFS6000 HD LED Smart TV - Display 40’’ con Pixel Plus, piattaforma Titan OS e Dolby Digital Sound - Funziona con Alexa e Google Voice Assistant

Philips 40PFS6000 HD LED Smart TV – Display 40’’ con Pixel Plus, piattaforma Titan OS e Dolby Digital Sound – Funziona con Alexa e Google Voice Assistant

207,49269,00€-23%
Vedi l’offerta

Ma veniamo a noi, quali sono gli aspetti tecnici di questa smart TV Philips da 40″? Le sue peculiarità si riassumono in:

  • pannello LED da 40 pollici con risoluzione Full HD;
  • immagini ultra nitide con Philips Precise Ultra HD;
  • Audio Dolby con sistema Vocal Boost;
  • HDR 10 per contrasto elevato;
  • sistema operativo Titan OS con app streaming integrate;
  • telecomando con accesso rapido ai servizi;
  • connettività avanzata con porte HDMI Arc, HDMI, USB, AUX,  Satellite, Tv Antenna e uscita audio.

Lo sconto di Amazon in corso

Spendi poco ma porti a casa un gioiellino. Scegli la Smart TV Philips da 40″ ora in sconto su Amazon con ribasso del 23%,è tua a soli 207,49€ se la compri subito.

{title}

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 feb 2026

Paola Carioti
16 feb 2026
