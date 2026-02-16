Smart TV Philips da 40" Full HD a soli 207€ è la FURBATA di Amazon

Acquistare un nuovo televisore non è mai stato così semplice. Sei in cerca di un modello con applicazioni al completo e buona risoluzione? Affidati alla Smart TV Philips da 40″, ha tutto quello che stai cercando. Il suo prezzo è geniale su Amazon, con l’offerta del 23% è calato ed è un affare ad occhi chiusi. Infatti,la porti a casa a soli 207,49€ con un solo clic e non te ne penti perché esaudisce tutti i desideri. Cosa aspetti?

Televisore smart Philips: esperienza eccellente sui 40″

Il televisore smart di Philips è un gioiellino. Le sue dimensioni strategiche ti permettono di posizionarlo ovunque, persino in camera da letto se ami goderti streaming e televisione quando ti rilassi a fine serata. Bordi sottili, design moderno e una qualità complessiva che ti soddisfa. Non solo in termini di immagini, ma anche di suono. Musica sopraffine, dialoghi sempre nitidi e un feedback generale che ti permette di goderti qualunque contenuto senza dover giocare con i tasti del volume. Dolby Digital Sound offre il meglio di sé. A fargli compagnia c’è la piattaforma Titan OS con cui puoi accedere a tutte le app e i servizi in abbonamento, scorrendo nel catalogo che li include tutti e sfruttando a pieno al sua compatibilità sia con Amazon Alexa che con Google Voice Assistant.

Ma veniamo a noi, quali sono gli aspetti tecnici di questa smart TV Philips da 40″? Le sue peculiarità si riassumono in:

pannello LED da 40 pollici con risoluzione Full HD;

immagini ultra nitide con Philips Precise Ultra HD;

Audio Dolby con sistema Vocal Boost;

HDR 10 per contrasto elevato;

sistema operativo Titan OS con app streaming integrate;

telecomando con accesso rapido ai servizi;

connettività avanzata con porte HDMI Arc, HDMI, USB, AUX, Satellite, Tv Antenna e uscita audio.

Lo sconto di Amazon in corso

Spendi poco ma porti a casa un gioiellino. Scegli la Smart TV Philips da 40″ ora in sconto su Amazon con ribasso del 23%,è tua a soli 207,49€ se la compri subito.