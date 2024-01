Smart TV QLED 4K Hisense da 43" a soli 329€ grazie ad Amazon!

Torniamo a parlare di promozioni di Amazon sui prodotti del marchio Hisense e oggi una di queste riguarda l’ottima Smart TV QLED 4K da 43 pollici che arriva all’incredibile prezzo di 329 euro. Il prezzo finale è frutto di uno sconto del 18% sul prezzo consigliato di 399 euro. Il prezzo finale è tra i più bassi di sempre, poco più alto del suo minimo storico assoluto.

Smart TV QLED 4K Hisense da 43″ a un prezzo incredibile

Si tratta della Smart TV Hisense 43E77KQ versione del 2023 che vanta un sistema Dolby Atmos con audio a 360° e un design unibody a 360° superslim realizzato in metallo e senza bordi che dona eleganza e qualità. Il comparto video è ai massimi livelli grazie ad un pannello Ultra HD 4K con Dolby Vision HDR e HDR10+. Presente anche la tecnologia Full Array Local Dimming per la gestione indipendente delle zone per un contrasto e neri incredibili. Grazie alla tecnologia Hisense l’elaborazione grafica basata sull’intelligenza artificiale e su un apposito processore, risulta rapida ed efficace su qualunque immagine.

Questo Smart TV Hisense include anche Alexa che offre automaticamente nuove funzionalità al vostro dispositivo: più utilizzate Alexa, più lei si adatta ai vostri schemi linguistici, al vostro vocabolario e alle vostre preferenze, con l’aggiunta continua di nuove funzionalità. Potete quindi chiedere ad Alexa di rispondere alle domande, ascoltare le notizie, ricevere bollettini meteorologici e sul traffico, controllare la vostra casa intelligente e altro ancora.

Il lato Smart TV è garantito dal sistema operativo VIDAA U6.0 AI con controlli vocali, Alexa Built-In, Wi-Fi integrato e telecomando con accesso diretto a molteplici contenuti tra cui Netflix, Youtube, Prime Video, Disney+, Rai Play. Ottimo, infine, anche l’audio grazie alla potenza di 14W con Dolby Atmos e alla tecnologia DTS Virtual:X con supporto Bluetooth.

Siete ancora qui? Andate immediatamente su Amazon perché il prezzo di questa splendida TV è davvero assurdo: solo 329 euro invece del prezzo consigliato di 399 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime e con Cofidis potreste pagarla anche in comode rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.