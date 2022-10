Smart TV Samsung 2022: PREZZACCIO Amazon, quasi 300€ di sconto

Potrebbe essere già l’offerta del fine settimana, ma affrettati perché le unità a disposizione stanno per terminare. La Smart TV Samsung 2022 Crystal UHD UE55BU8070UXZT, modello da 55 pollici, è in offerta a 567 euro su Amazon. Si tratta di uno sconto di quasi 300 euro rispetto al prezzo di listino di 849.

I pezzi a disposizione sono veramente pochi, ma se hai Amazon Prime puoi contare sulla spedizione gratuita ed immediata. Nel giro di pochi giorni sarà a casa tua pronta per rivoluzionare il tuo salotto.

Smart TV Samsung 2022: offerta incredibile per un prodotto top

La Smart TV Samsung 2022 Crystal UHD UE55BU8070UXZT oggetto di questa promozione ha una diagonale di 55 pollici per uno splendido pannello in 4K HDR alimentato da un processore Crystal di ultima generazione che gestisce al meglio i colori e ottimizza l’elevato contrasto. La tecnologia High Dynamic Range è sfruttata al massimo e ti permette di avere un’ampia gamma di colori e dettagli definiti in ogni situazione.

Perfetta per il cinema, per il gaming e per la visualizzazione di contenuti in 4K da servizi come Netflix, Prime Video e Disney+, questa TV è completa di tutto, compresa una tecnologia che adatta la resa sonora ad ogni scena, offrendoti sempre il miglior compromesso tra bassi potenti e voci cristalline. Naturalmente, la Smart TV è predisposta a ricevere il nuovo digitale terrestre 2.0.

Una TV eccezionale che puoi fare tua ad un prezzo ancora più incredibile: 567 euro grazie al doppio sconto, che si applicherà automaticamente al momento del check-out. Affrettati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.