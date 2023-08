Smart TV Samsung 4K da 65" su eBay a soli 550 euro: 42% IN MENO!

Oltre allo smartphone top di gamma Samsung Galaxy S23 Ultra da 256 GB in offerta, su eBay puoi trovare anche un televisore di ultima generazione dello stesso marchio sudcoreano a un prezzo particolarmente competitivo. Stiamo parlando di uno smart TV Samsung 4K da 65 pollici, venduto al 42% in meno per un periodo di tempo limitato. Grazie a Monclick, rivenditore italiano che si appoggia ad eBay, potrai risparmiare molti soldi per adeguarti al DVB-T2 e accedere alle funzionalità smart più avanzate.

Smart TV Samsung in offerta su eBay

Il televisore in questione è noto altrimenti come Samsung UE65AU7090UXZT e, come già anticipato, è dotato di uno schermo da 65 pollici con risoluzione Ultra HD 4K, supporto alle tecnologie video HLG e HDR per migliorare la resa dei colori e delle immagini, frequenza di aggiornamento di 60Hz e anche modalità a bassa latenza automatica (ALLM). Le cornici sottili lo rendono un televisore elegante, adeguato a qualsiasi ambiente, ed è possibile appenderlo al muro grazie alla compatibilità con attacchi standard VESA.

Il decoder per il digitale terrestre di ultima generazione è già integrato, quindi sarai pronto allo switch-off senza acquistare piattaforme esterne. Infine, il sistema operativo in dotazione è TizenOS, soluzione proprietaria che giunge con applicazioni già installate come Netflix, Amazon Prime Video, DAZN, YouTube e non solo, per guardare film, serie TV, eventi sportivi e contenuti multimediali di vario genere in comodità.

Attualmente Monclick, rivenditore autorizzato Samsung su eBay, propone questo smart TV Samsung con pannello da 65” a 549 euro, con consegna gratuita anche al piano entro giovedì 17 agosto 2023. Il pagamento va effettuato esclusivamente con Google Pay, PayPal o carta di credito, mentre il reso può essere richiesto entro 14 giorni, con pese a carico dell’acquirente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.