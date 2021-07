Smart TV Samsung 50 pollici a prezzo WOW: che affare

La Smart TV Samsung della serie Q60T è in offerta su Amazon a soli €529. Il prezzo di listino viene reso più conveniente mediante un ribasso del 18% che corrisponde a uno sconto effettivo di €120.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

NB: si tratta di un prodotto esclusivo non acquistabile altrove.

Goditi la televisione con la Smart TV Samsung da 50 pollici

La Smart TV Samsung modello Q64T è un prodotto da non sottovalutare poiché al suo interno custodisce delle vere e proprie specifiche tecniche di rilievo. In particolar modo presenta una struttura ultraslim che si adatta a ogni genere di ambiente e garantisce il massimo della comodità anche se si opta per l'ancoraggio al muro.

Il pannello installato ha un'ampiezza di 50 pollici ed è un QLED. Nello specifico vanta una risoluzione ultra HD 4k che favorisce la visione dei contenuti in modo ottimizzato. Non è neanche da ignorare l'ottimo angolo di visione che assicura il massimo della resa anche in angolazioni differenti.

All'interno di questo televisore è ovviamente presente uno Smart hub attraverso cui si possono installare le maggiori applicazioni di successo come Netflix, Amazon Prime, YouTube e molto altro ancora. Tutto ciò che si desidera diventa a portata di mano.

Incluso in confezione, infine, è presente il telecomando Premium metal One remote che è un'esclusiva Amazon. Attraverso quest'ultimo è possibile interpellare anche l'assistente vocale visto che è presente un tasto dedicato al microfono. Il televisore, infatti, vanta Amazon Alexa integrata.

Puoi acquistare la smart TV Samsung da 50 pollici su Amazon a soli €529. Acquista Oggi dicevi la gratuitamente a casa in pochi giorni. Le spedizioni sono gratuite sia per i bimbi prime che per i clienti standard. Infine l'acquisto può essere effettuato in unica soluzione o ricorrendo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis.