Smart Tv 4K Samsung da 75" con HDR in sconto su Ebay

Siete alla ricerca di un’ottima televisione 4K di nuova generazione per godere al meglio della visione di contenuti multimediali quali serie tv, film e videogiochi e sostituire il vostro vecchio televisore dotato di digitale terrestre DVB-T? Questa televisione Samsung QE75Q60RA con tecnologia QLED da 75 pollici potrebbe fare al caso vostro ed è in offerta su Ebay.

Samsung QE75Q60RA, 75″ a prezzo davvero competitivo

Stiamo parlando di un televisore dotato di un grande pannello QLED da 190,5 cm con risoluzione 3840 x 2160 pixel e tecnologia di interpolazione del movimento PQI (Picture Quality Index) 3000. Le risoluzioni grafiche supportate sono 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 e 4096 x 2160 mentre la frequenza di aggiornamento nativo è da 60 Hz.

Presente anche l’High Dynamic Range (HDR) 1500, l’High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) e l’Hybrid Log-Gamma (HLG) per una migliore qualità dell’immagine durante la visione di contenuti multimediali quali film e giochi.

La Samsung QE75Q60RA è una Smart TV caratterizzata da doppia connessione sia Wi-Fi che LAN, ma è presente anche il collegamento Bluetooth HID per sfruttare il Mirrorring con dispositivi Android o il collegamento di device esterni quali tastiere o mouse. Dal punto di vista audio, troviamo due altoparlanti che donano una potenza audio in uscita di 20 W con certificazione Dolby Atmos e decodifica Dolby Digital Plus.

Tra le funzioni più interessanti sono presenti il Q Style che si attiva quando il televisore è spento e permette di non renderlo un semplice soprammobile, bensì impostando la funzione Ambient Mode, lo schermo si mimetizza con il design della vostra stanza, l’assistente vocale Bixby per tutte le richieste che vanno oltre la gestione del TV e il processore Quantum 4K con l’intelligenza artificiale che ottimizza in tempo reale le prestazioni visive.

Infine per quanto riguarda la connettività, oltre agli standard già citati, sono presenti i supporti al digitale terrestre DVB-C, DVB-S2 e DVB-T2 e il supporto all’Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV).

Presenti, infine, 4 porte HDMI, 2 porte USB 2.0, una porta Ethernet LAN, due porte RF e un’uscita digitale ottica. Insomma, tutto il massimo che potete desiderare da una televisione lo potete acquistare oggi ad un prezzo esclusivo su Ebay.