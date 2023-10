Smart TV Samsung a 183€ nella Festa delle Offerte Prime

Progettata appositamente da Samsung per essere installata dove non occorre uno schermo dalle dimensioni generose, la Smart TV da 24 pollici della serie N4300 è in forte sconto oggi su Amazon al prezzo finale di soli 183 euro. È merito dell’evento Festa delle Offerte Prime che terminerà a mezzanotte.

Samsung: crolla il prezzo della Smart TV

Dotata di connettività Wi-Fi, supporto alla modalità HDR, assistenti Bixby e Alexa integrati (compatibile anche con quello di Google) e applicazioni per lo streaming preinstallate (Netflix, Disney+, NOW, DAZN e così via), riceve tutti i canali del nuovo digitale terrestre. Le oltre 1.000 recensioni pubblicate da chi ha già avuto modo di metterla alla prova, la promuovono con un voto medio pari a 4,5/5 stelle. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Grazie alla promozione in corso è possibile acquistare il televisore di Samsung (serie N4300) al prezzo finale di soli 183 euro. Non sappiamo quanti siano i pezzi disponibili, ma scegliendo di effettuare subito l’ordine lo si riceverà entro un paio di giorni con la consegna gratuita a domicilio. Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione.

La Festa delle Offerte Prime offre sconti su una vasta gamma di prodotti. Per approfittarne, è necessario un abbonamento Prime attivo. Se non ne hai uno, puoi attivare subito la prova gratuita di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.