Smart TV Samsung in offerta al MINIMO STORICO: ecco l'affare del giorno

Se hai intenzione di comprare una TV nuova per il tuo salotto è arrivata l’occasione che fa per te: su Amazon oggi hai la possibilità di acquistare questo fantastico Smart TV della serie Q70B da 55 pollici al suo prezzo più basso di sempre.

Esatto: se aggiungi la TV adesso al carrello e completi l’ordine risparmi subito quasi 300 euro rispetto al prezzo di listino. Si tratta di un’occasione che non si è mai vista su Amazon, a cui si aggiunge un ulteriore vantaggio: scegliendo il metodo di pagamento Cofidis puoi pagare in comode rate a tasso zero.

Con questo smart TV Samsung in offerta porti il cinema 4K a casa tua

Lo smart TV Samsung Q70B da 55 pollici si caratterizza per la presenza della tecnologia Ultra HD Dimming performante, con contrasti migliori e immagini più nitide rispetto la precedente generazione. Il processore Quantum 4K sfrutta l’intelligenza artificiale per immagini e suoni spettacolari: qualsiasi contenuto tu voglia eseguire verrà trasformato nella straordinaria risoluzione 4K.

Che altro aggiungere? Se sei anche un appassionato di videogiochi hai la possibilità di sfruttare la modalità Motion Xcelerator Turbo+. In questo modo, giochi a 120Hz in 4K, con nessun tremolio, nessuna sfocatura, la massima qualità possibile e una fluidità spaventosa.

Il televisore Samsung QLED è ovviamente predisposto a ricevere il nuovo digitale terrestre DVB-T2, senza che ci sia il bisogno di acquistare un decoder a parte. Adesso, tocca a te: aggiungi il prodotto al carrello, completa l’ordine e fatti un regalo ad un prezzo mai visto prima per questo gioiello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.