 Smart TV Samsung QLED 4K da 50 pollici per portare il cinema a casa
Con la Smart TV Samsung QLED 4K da 50 pollici puoi letteralmente portare il cinema a casa tua e ora risparmi 113 euro.
Con la Smart TV Samsung QLED 4K da 50 pollici puoi letteralmente portare il cinema a casa tua e ora risparmi 113 euro.

Il tuo vecchio televisore ti ha stufato perché non riesci più a vedere i tuoi film e serie preferite nel modo che vorresti? Stai quindi pensando di fare un nuovo acquisto senza svenarti? Allora approfitta di questa promozione che trovi solo su Amazon e acquista la Smart TV Samsung QLED 4K da 50 pollici a soli 499 euro, anziché 612 euro.

Con lo sconto del 18% il prezzo crolla a terra e risparmi 113 euro sul totale. Con questa fantastica Smart TV potrai portarti il cinema direttamente a casa tua senza perderti nulla. Inoltre la promozione ti permette di pagare in comode rate a tasso zero col Cofidis al checkout.

Smart TV Samsung QLED 4K da 50 pollici a prezzo hot

Per goderti l’intrattenimento come desideri devi sicuramente avere un’ottima televisione e la Smart TV Samsung QLED 4K da 50 pollici è perfetta. Grazie al processore Q4 AI garantisce una visione più coinvolgente e realistica, con immagini sempre dettagliate e colori brillanti in qualsiasi scena. E ha un design con cornice praticamente invisibile per offrire una visione più ampia con un pannello sottile di appena 25,7 mm.

La tecnologia Quantum Dot migliora qualsiasi contenuto e Motion Xcelerator garantisce un’esperienza di gioco spettacolare. Anche l’audio è perfetto e potrai sfruttare la tecnologia Q-Symphony abbinando una soundbar per un suono ancora più coinvolgente. Possiede inoltre un’interfaccia semplice e intuitiva dove potrai scaricare tutte le tue app preferite per goderti i contenuti che preferisci. Incluso troverai il telecomando, un cavo di alimentazione e in regalo 5 voucher Rakuten TV del valore di circa 30 euro.

Inutile girarci intorno, questa offerta è destinata a scadere presto per cui non tardare. Vola su Amazon e acquista la tua Smart TV Samsung QLED 4K da 50 pollici a soli 499 euro, anziché 612 euro. Completa l’ordine adesso e la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 feb 2026

Michea Elia
Pubblicato il
26 feb 2026
