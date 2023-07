Smart TV Samsung QLED 65" a OLTRE 700 EURO IN MENO su eBay

Al netto della offerta spaziale su Xiaomi Redmi Note 12 Pro, smartphone di fascia media proposto in questi giorni su eBay al 46% in meno, nello stesso sito di e-commerce si possono trovare altri dispositivi di elettronica e informatica a un prezzo particolarmente competitivo. Non mancano, ad esempio, televisori di ultima generazione a metà prezzo. Non ci credi? Fidati di noi: su eBay puoi acquistare uno smart TV Samsung QLED 4K da 65 pollici al 46% in meno, per un risparmio superiore a 700 euro!

Non perderti questo smart TV Samsung QLED in offerta!

Il modello in questione viene rivenduto tramite eBay dal rinomato shop Yeppon, il quale conta su quasi 170.000 recensioni e 96,8% feedback positivi. Si tratta del televisore Samsung QE65Q80B appartenente alla Serie 8, caratterizzato da un display QLED con definizione UHD 4K, diagonale di 65” e design con base centrale. La frequenza di aggiornamento nativa è pari a 100Hz e si nota il supporto alla tecnologia audio Dolby Atmos e agli standard video HDR10 Plus, HLG e Quantum HDR 1500.

Lato gaming, invece, figurano le tecnologie AMD FreeSync Premium Pro, la modalità di bassa latenza automatica ALLM e Game Motion Plus.

Naturalmente non può mancare il sistema operativo per accedere alle funzionalità smart, che in questo caso è Tizen OS. Inoltre, il decoder DVB-T2 è già integrato sotto la scocca per accedere al digitale terrestre di ultima generazione.

Il prezzo di questo smart TV Samsung QLED da 65 pollici? Normalmente costa 1.577,99 euro ma, grazie alla promozione ora attiva, scende a 849,99 euro. Puoi risparmiare esattamente 728 euro effettuando l’acquisto su eBay in questi giorni tramite carta di credito o PayPal, con consegna prevista tra venerdì 7 luglio e martedì 11 luglio 2023, rigorosamente a costo zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.