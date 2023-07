Xiaomi Redmi Note 12 Pro: taglio del 46% su eBay per pochi giorni

Con un nuovo mese ormai iniziato arrivano anche nuove offerte sui principali siti di e-commerce accessibili sia a livello nazionale che globale. Giusto ieri, ad esempio, da eBay abbiamo ripreso un affarone su Samsung Galaxy A54 5G, smartphone di fascia media arrivato al suo minimo storico grazie a un taglio del 36%. Restando nel settore della telefonia, però, segnaliamo dal medesimo portale Xiaomi Redmi Note 12 Pro in offerta: si parla di un taglio del 46% rispetto al listino, valido per pochi giorni o fino ad esaurimento scorte.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro torna a quasi metà prezzo su eBay

Luglio inizia con il botto per te che sei a caccia di uno smartphone nuovo di zecca. Xiaomi Redmi Note 12 Pro è infatti un ottimo modello di fascia media caratterizzato dal SoC MediaTek Dimensity 1080 sotto la scocca, seguito da 128 GB di archiviazione interna con supporto all’espansione tramite microSD e 6 GB di RAM. La batteria è invece da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67W: basterà davvero poco tempo per arrivare almeno al 50% di autonomia, coprendo potenzialmente una giornata intera a seconda dell’utilizzo.

Notiamo poi il display OLED da 6,7 pollici Full HD+ con refresh rate massimo pari a 120Hz, per immagini davvero fluide in ogni istante. Il comparto fotocamera si compone invece di una lente frontale da 16 MP e tre sensori posteriori rispettivamente da 50 megapixel, 8 megapixel ultra-wide e 2 megapixel macro. Non mancano infine il supporto a NFC, altoparlanti stereo e jack per cuffie da 3,5mm.

Le specifiche di Xiaomi Redmi Note 12 Pro ti hanno convinto? Allora sappi che su eBay puoi trovare la versione Blue a 245 euro anziché 449,90 euro. Si tratta di un taglio pari al 46% o di 204,90 euro, per una quantità limitata di unità disponibili presso il rivenditore italiano coinvolto nell’iniziativa promozionale. La spedizione è gratuita e viene completata entro venerdì 7 luglio 2023 se effettuerai l’acquisto oggi, 4 luglio 2023. Il pagamento va sempre effettuato con PayPal o carta di credito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.