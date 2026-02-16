 Smart TV Samsung? Rimpiazza il telecomando con meno di 9€ (funziona subito)
Rimpiazza il vecchio telecomando Samsung con questo modello che non ha bisogno di programmazione in offerta su Amazon.
Rimpiazza il vecchio telecomando Samsung con questo modello che non ha bisogno di programmazione in offerta su Amazon.

Se hai una smart tv o un televisore più classico firmato Samsung, risolvi finalmente il problema del telecomando. Quello dato in dotazione non funziona più bene, vero? Con il modello di Davilis hai la soluzione ideale e che non necessità di alcuna programmazione. Identico e preciso a quello che possiedi già, rende le ore di zapping molto più semplici. Approfitta dello sconto del 10% su Amazon e compralo subito a soli 8,90€ prima che il prezzo torni pieno.

Compralo su Amazon

Telecomando Samsung nuovo: il rimpiazzo perfetto esiste

Volume che non si regola più, tasti che decidono di non funzionare… Insomma, ti vedo sul divano a dare colpetti al tuo telecomando mentre cerchi di farlo rinsavire. Da oggi, tuttavia, non è più necessario poiché puoi rimediare con questo modello di Davilis che non ha bisogno di programmazione. Questo significa che lo togli dalla confezione, inserisci al suo interno delle semplici batterie ed è pronto all’utilizzo. Con quali televisori e smart tv Samsung funziona? Con tutti i modelli, compresi quelli QLED, 3D e 4K.

Davilis® Telecomando Universale Samsung per Smart TV LCD QLED LED HDTV 3D 4K Compatibile solo con tutti i Televisori Originali Samsung - Non Serve Programmazione

Davilis® Telecomando Universale Samsung per Smart TV LCD QLED LED HDTV 3D 4K Compatibile solo con tutti i Televisori Originali Samsung – Non Serve Programmazione

8,909,90€-10%
Vedi l’offerta

Come vedi, la sua estetica è semplice e il layout è praticamente identico al modello che già possiedi. Trovi i tasti per navigare tra i canali, quelli dedicati al volume e poi le aggiunte dedicate al lato smart dei tuoi dispositivi. Con il tasto Smart Hub accedi al menù delle app, così che tu possa scegliere il servizio streaming da avviare, mentre sulla parte sottostante, sono presenti i tasti per la gestione multimediale. Utilizzandoli è semplicissimo navigare all’interno degli episodi e dei film su cui premi play. C’è anche il tasto per farti tornare subito al canale precedente? Sì, proprio vicino allo “0” sul tastierino numerico.

L’offerta di Amazon

Con uno sconto del 10% in corso ora, questo telecomando per televisori Samsung non è mai stato così conveniente.Collegati e compralo subito a soli 8,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

