Smart TV Sony 50" + Soundbar 5.1: SCONTO sul bundle (-23%)

Oggi segnaliamo un bundle molto interessante firmato Amazon che crolla al suo minimo storico assoluto. Parliamo di un pacchetto che include una fantastica Smart TV Sony Bravia da 50 pollici insieme ad una soundbar della stessa marca da 5.1. Il prezzo complessivo? Solo 918,90 euro invece di 1197,88, pagabile ovviamente anche a rate.

Bundle Smart TV Sony e Soundbar: cosa include?

La Smart TV Sony KD-50X85K è il cuore di questo bundle ed è pronta a stupirti con una qualità dell’immagine eccezionale. Il suo pannello 100Hz/120Hz garantisce una riproduzione fluida dei contenuti, anche durante le scene d’azione più intense. Gli aggiornamenti del TV avvengono 120 volte al secondo, il che significa che non perderai mai nemmeno un dettaglio dei tuoi film preferiti.

Inoltre, grazie al pannello 4K, potrai goderti immagini nitide e dettagliate con una risoluzione quattro volte superiore al Full HD. Ogni dettaglio prenderà vita sullo schermo da 50 pollici, immergendoti completamente nell’azione.

Ma non è tutto. Questo bundle va oltre l’esperienza visiva, offrendoti un audio sorprendente grazie alla soundbar 5.1 inclusa. L’innovativo altoparlante X-Balanced garantisce un audio chiaro e potente, mentre la tecnologia audio surround di Dolby Atmos ti farà sentire come se fossi nel bel mezzo dell’azione.

Con un sistema audio Dolby Digital a 5.1 canali da 600W, avrai un suono avvolgente che trasforma il tuo salotto in un cinema di prima classe. Il subwoofer incluso aggiunge profondità ai bassi, mentre gli altoparlanti posteriori wireless completano l’esperienza senza la necessità di fastidiosi cavi.

Se sei pronto per un’esperienza di intrattenimento domestico senza precedenti, questo bundle è la scelta ideale. Non solo ottieni una Smart TV Sony da 50 pollici con una qualità dell’immagine straordinaria, ma anche un sistema audio Dolby Atmos 5.1 che ti farà sentire al centro dell’azione. Con uno sconto del 23%, ora è il momento perfetto per acquistare questo bundle e trasformare il tuo salotto in un cinema personale.

