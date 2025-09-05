Smart TV Sony Bravia 65" 4K HDR in CLAMOROSO SCONTO su Amazon

Amazon sta offrendo uno sconto che non puoi assolutamente lasciarti scappare sulla smart TV Sony Bravia XR con schermo 4K da ben 65 pollici, ottimo per giocare e non solo, dal design super elegante e dalla qualità audiovisiva semplicemente superba. Oggi puoi prenderlo a soli 1199 euro invece del prezzo consigliato di 1999: pagabile naturalmente anche a rate.

Parliamo di una Smart TV Full Array LED dalle immagini luminose, contrasti netti e ricche di dettagli, ideali per ogni genere di contenuto. La retroilluminazione Full Array, combinata con il Cognitive Processor XR, ottimizza ogni scena, evitando che i dettagli si perdano nelle ombre o nelle aree troppo illuminate.

L’audio è affidato alla tecnologia Acoustic Multi Audio, che posiziona i suoni in corrispondenza della loro origine visiva: ottima specialmente se utilizzi una soundbar in combinazione. Il design Aluminium Seamless Edge con cornice sottile si integra in qualsiasi ambiente, mentre il supporto fisso assicura stabilità. Per i gamer, ha una compatibilità pensata appositamente per PlayStation 5 (seppur vada benissimo ovviamente anche con le console Xbox) grazie alla modalità Auto Low Latency e alla mappatura automatica dei toni HDR.

Il sistema operativo è basato su Google TV con cui avrai accesso a oltre 700.000 film e serie TV e alle principali app per lo streaming, organizzati in base ai tuoi interessi, da controllare tutto con la ricerca vocale. Insomma, un televisore a zero compromessi: approfitta ora del mega sconto su Amazon.