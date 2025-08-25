Smart TV TCL 50" QLED con Dolby Vision in MAXI RIBASSO

La smart TV TCL 50Q7C da 50 pollici con pannello QLED in 4K, supporto Dolby Vision e HDR Premium 2000 è la scelta perfetta per avere una nuova TV in salotto perfetta per ogni genere di contenuto e ora in offerta al prezzo eccezionale di soli 453,88 euro.

Le caratteristiche della smart TV

Questo TCL 50Q7C ti sorprende con la precisione e la brillantezza della tecnologia QD‑Mini LED, combinata a un pannello QLED capace di restituire oltre un miliardo di tonalità. Lo schermo da 50 pollici, con risoluzione 4K e HDR Premium 2000, offre una luminosità di picco impressionante e contrasti netti.

Il cuore di questa resa è il processore AiPQ Pro, che analizza e ottimizza in tempo reale colori, nitidezza e movimento, mentre la tecnologia proprietaria All‑domain Halo Control governa la retroilluminazione a zone riducendo gli aloni e migliorando l’uniformità.

Il refresh rate nativo a 144 Hz e le funzioni del Game Master garantiscono fluidità e reattività ideali per il gaming competitivo, con supporto a Dolby Vision IQ e Dolby Atmos per un’esperienza audiovisiva immersiva. La presenza della piattaforma GoogleTV permette di avere, oltre a tutte le principali app di intrattenimento per lo streaming, anche assistenti vocali come Google Assistant e Alexa, oltre ad Apple AirPlay 2.

Dal design sottile e moderno, è un vero affare sotto i 500 euro.