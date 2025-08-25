 Smart TV TCL 50" QLED con Dolby Vision in MAXI RIBASSO
Smart TV TCL 50" QLED con Dolby Vision in MAXI RIBASSO

Ottimo sconto su Amazon su questa smart TV TCL da 50 pollici con pannello QLED in 4K.
Smart TV TCL 50
Tecnologia Tv Monitor
Ottimo sconto su Amazon su questa smart TV TCL da 50 pollici con pannello QLED in 4K.

La smart TV TCL 50Q7C da 50 pollici con pannello QLED in 4K, supporto Dolby Vision e HDR Premium 2000 è la scelta perfetta per avere una nuova TV in salotto perfetta per ogni genere di contenuto e ora in offerta al prezzo eccezionale di soli 453,88 euro.

Caratteristiche smart TV TCL

Le caratteristiche della smart TV

Questo TCL 50Q7C ti sorprende con la precisione e la brillantezza della tecnologia QD‑Mini LED, combinata a un pannello QLED capace di restituire oltre un miliardo di tonalità. Lo schermo da 50 pollici, con risoluzione 4K e HDR Premium 2000, offre una luminosità di picco impressionante e contrasti netti.

TCL 50Q7C 50" QLED TV 4K QD-Mini LED, HDR Premium 2000, Google TV (Dolby Vision IQ & Atmos, Pannello HVA, Refresh Rate 144Hz, Game Master, Google Assistant Hands-Free, Apple AirPlay 2 & Alexa)

TCL 50Q7C 50” QLED TV 4K QD-Mini LED, HDR Premium 2000, Google TV (Dolby Vision IQ & Atmos, Pannello HVA, Refresh Rate 144Hz, Game Master, Google Assistant Hands-Free, Apple AirPlay 2 & Alexa)

453,88 539,00€ -16%
Il cuore di questa resa è il processore AiPQ Pro, che analizza e ottimizza in tempo reale colori, nitidezza e movimento, mentre la tecnologia proprietaria All‑domain Halo Control governa la retroilluminazione a zone riducendo gli aloni e migliorando l’uniformità.

Il refresh rate nativo a 144 Hz e le funzioni del Game Master garantiscono fluidità e reattività ideali per il gaming competitivo, con supporto a Dolby Vision IQ e Dolby Atmos per un’esperienza audiovisiva immersiva. La presenza della piattaforma GoogleTV permette di avere, oltre a tutte le principali app di intrattenimento per lo streaming, anche assistenti vocali come Google Assistant e Alexa, oltre ad Apple AirPlay 2.

Dal design sottile e moderno, è un vero affare sotto i 500 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
25 ago 2025
